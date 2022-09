Klæbo ønsker test av privatlag i verdenscupen

Johannes Høsflot Klæbo (25) får støtte om å innføre sykkelmodell i langrenn. Skistjernen vil teste drastiske endringer i verdenscupen et år uten mesterskap.

MOT NYE HØYDER: Johannes Høsflot Klæbo under en intervall i høyden i amerikanske Soldier Hollow. Målet er å ta nye steg frem mot VM i Trondheim 2025 og OL i 2026.

– Jeg er for nyskapning og at det møter støtte fra andre, er artig å høre. Test det i en mesterskapsfri sesong! Hva har man å tape på et prøveprosjekt, spør Klæbo.

For et par uker lanserte han ideen i VG om at langrenn bør hente inspirasjon fra sykkel for å møte utfordringene knyttet til fallende TV-tall, mindre nasjoner som sliter økonomisk og svak rekruttering i Mellom-Europa.

I sykkel går man for sponsor-eide privatlag i rittene i «hverdagen». Mens under mesterskap representerer syklistene nasjonene sine, slik langrennsløperne gjør i både verdenscupen og mesterskap.

– Jeg er veldig positivt til å prøve det. Det er ingen fasit på hva som er riktig og feil, men hva har vi å tape? Det er jeg usikker på. Jeg tror vi kan tjene på det, sier Klæbo engasjert til VG fra høydesamling i amerikanske Park City.

Britiske Andrew Musgrave, franske Lucas Chanavat og flere løpere blant distansegutta til Norge er alle positive til å hente inspirasjon fra sykkelmodellen. Med en slik løsning kan utøvere gå på lag på tvers av nasjoner.

Ski Classics, Langløp-serien i langrenn, har hatt suksess med modellen. En slik modell forutsettes av at markedskrefter og sponsorer stiller opp.

– Folk vil stille spørsmål om vi klarer å få nasjon mot nasjon? Ja, det kan vi få. Men vi kan også få lag mot lag på samme måte som i andre idretter, eksempelvis formel 1 og fotball, sier Klæbo.

Johannes Høsflot Klæbo møtte unge i Soldier Hollow i USA. – Det er tydeligvis superpopulært og på vei opp. Mye av det skyldes nok det Jessie Diggins og flere har gjort. Det er fascinerende å være her. Jeg møtte unge til en rulleski-økt, som synes det er det artigste i verden, sier Klæbo.

2024 og 2028 er de neste årene uten mesterskap (VM i 2023, 2025 og 2027, OL i 2026).

– Når kunne man testet det?

– Det er vanskelig å si, men vi bør hvert fall ikke være negative til det eller kappe benene av det, svarer Klæbo.

Hans Christer Holund ber Det internasjonale ski- og snøbrettforbundet (FIS) være «fremme i skoene».

– Det er en modell som funker i sykkel og i langløp. Så det er mulig å ta ideer derfra, sier Holund.

Harald Østberg Amundsen, med bakgrunn fra privatlaget Team Norconsult, tror privatlag i langrenn kan bidra til å spre kultur til mindre nasjoner.

– I starten ville nok nordmenn preget sporten, men kunnskap og miljø kan spre seg over tid. Man ser i sykkel og langløp at man får inn mye midler på de ulike privatlagene, og det gjør at mange flere kan leve av sporten, sier Amundsen.

Emil Iversen sier dette:

– Det hadde vært en ganske stor overgang å ha store sponsorlag på tvers, men det er ikke tvil om at det kan være et kjempebra konsept. Det er en spennende tanke. Vi må gjøre slik at flest mulig kan få være med i verdenscupen.

Klæbo er like opptatt av hvordan man kan sikre rekrutteringen, som hvordan man i praksis ville løst en verdenscup med privatlag.

– Det er viktig å stille spørsmål ved hvor mye man skal gi tilbake til klubber, uansett om det blir en prøveperiode eller ikke på en slik modell. Mye av budsjettet til Norges Skiforbund går til rekruttering, men det finnes mange veier til å drive rekruttering på. Det er vi nødt til å klare å se fra alle sider, sier Klæbo.