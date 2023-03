Langrennstjernene stilte ledelsen til veggs i stafettmøte

PLANICA (VG) Uttaket av Hans Christer Holund (34) skapte diskusjon i dagene før VM-stafetten. Nå forteller Pål Golberg (32) og Johannes Høsflot Klæbo (26) at det ble tatt opp uklarheter med landslagsledelsen.

TOK GULL: Det norske stafettlaget, her på pallen etter fredagens stafett.













03.03.2023 13:43 Oppdatert 03.03.2023 16:04

Etter å ha gruset konkurrentene på førsteetappen, beklaget Holund til dem som mente han ikke burde gått for Norge, blant dem Viaplay-ekspert Niklas Dyrhaug og tidligere landslagstrener Trond Nystad.

– Disse uttakene har vi ingen kontroll over. Jeg må bare beklage til de som mener jeg ikke burde gå i dag. Det er ikke jeg som tar ut laget, sier Holund til Viaplay.

Norge, med kvartetten Holund, Pål Golberg, Simen Hegstad Krüger og Johannes Høsflot Klæbo, tok et overlegent VM-gull på stafetten.

Men opptakten til gullet har ikke vært rosenrød. Langrennssjef Espen Bjervig bekrefter nå at de måtte tromme sammen til et møte for to dager siden.

Da hadde utøvergruppen blitt kjent med at Harald Østberg Amundsen, Sjur Røthe, Didrik Tønseth og Erik Valnes ikke fikk plass på stafettlaget. Det satte flere spørsmålstegn ved.

Også Johannes Høsflot Klæbo deltok.

Han forteller at han fikk en tekstmelding klokken 20:30 om å komme på møtet som startet en halvtime senere.

– Hva spurte du om?

– Det blir mellom de fire veggene, sier han til VG.

STARTMANN: Hans Christer Holund (t.h.) gikk Norges førsteetappe på VM-stafetten.

– Men du stilte spørsmål ved valgene til ledelsen?

– Jeg stilte spørsmål... Eller det handlet mer om en begrunnelse. Det er åtte mann som må få en forklaring på et uttak. Det være en rettferdighet på det. Det tok Espen (Bjervig), Arild (Monsen) og Eirik (Myhr Nossum) en runde på.

– Alle stilte spørsmål på det møtet. Alle vil gå stafett for Norge og det er alltid noen som blir skuffet, sier Klæbo, som for øvrig roser Holund for jobben han gjorde på stafetten.

Golberg påpeker at utøverne ønsket en felles kommunikasjon om prosessen som ledet frem til valget av stafettlag. Han ønsker ikke å kommentere ekspertuttalelsene som hevdet at Holund-uttaket var galt.

– Det blir feil av meg å stå og svare på det. Jeg har ikke noe med det å gjøre. Jeg har vært heldig å stå på riktig side av uttak noen år. Tidligere har jeg ikke det. Det vi ønsker er forutsigbarhet opp imot prestasjoner. Utover det har jeg ikke noen kommentar, sier 32-åringen, som nå står med to gull og én sølvmedalje i årets VM.

– Opplevde dere at det var uklarheter i prosessen?

– Ja, og det kommer helt sikkert til å skje igjen. Vi lærer mens vi går den veien. Det er et sunt tegn at uttaket er vanskelig. Det er ganske mange ganger et stafettlag har vært selvsagt.

– Medaljen i dag deler jeg med Sjur (Røthe), Didrik (Tønseth), Harald (Østberg Amundsen), Erik (Valnes) og resten av de jeg er på lag med. Det er mange som kunne hatt glede av å gjøre det jeg gjør i dag, sier Golberg.

Langrennssjef Espen Bjervig erkjenner at de fikk kritiske spørsmål fra utøvere i VM-leiren om hvorfor laguttaket ble som det ble.

– Det er helt klart fem andre løpere som kunne vært aktuelle for å gå. De ønsker jo at de skulle bli tatt ut, sier Bjervig.

– Var det mye frustrasjon?

– Vi har snakket om det, selvfølgelig, da laget ble offentliggjort. Det kom spørsmål på hvorfor vi har prioritert som vi har gjort. Da er det jo vår suverenitet til å sette opp et lag som vi mener er best. Hvis vi skulle brukt en sånn ren Excel-øvelse, så får man ikke jobbet med det taktiske. Dette er en spesiell løype som gjør at vi satte det laget vi gjorde, fortsetter langrennssjefen.

– Hans Christer skal selvsagt ikke beklage for noen ting. Han fikk muligheten og gjorde en fantastisk etappe. Hans Christer er en så snill og samvittighetsfull person. Han vet at det er mange andre som har kjempet om plassen, sier Dyrhaug dagen derpå.

Holund forteller NRK om en natt preget av lite søvn. Først i 04-tiden klarte 34-åringen å sove.

– Det er litt vanskelig å sovne før en stafett. Man føler på ansvar for resten av laget. Det er deilig å bli ferdig med stafetten og ha gjort et godt skirenn. I natt kommer jeg til å sove godt, sier Holund til statskanalen.

– Nerver og spenning er den kanskje største belastningen i et mesterskap. Det er en del av gamet å takle det også, slår han fast.

Finland tok sølvet, 46,9 sekunder bak Norge. Tyskland vant spurten mot Frankrike i kampen om bronse.

