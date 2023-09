Flere hodepiner for Skiforbundet: – Setter ledelsen under et ordentlig press

Samtidig som vinteren nærmer seg, mener kommentatorene at Skiforbundet har en rekke store problemer.

STJERNETRØBBEL: Langrennsløper Johannes Høsflot Klæbo har sagt nei til landslagsplass, mens alpinist Aleksander Aamodt Kilde ikke har ville signere en avtale som regulerer markedsrettigheter.





– En krise er enklest å håndtere dersom den er konkret og enhetlig. Problemet til Skiforbundet er at de angripes på så mange kanter samtidig. Det setter ledelsen under et ordentlig press, sier VG-kommentator Leif Welhaven.

– Jeg skal ikke si det er et forbund i en krise. Men at det er et forbund med dype rynker i pannen, er det ingen som helst tvil om, sier NRK-kommentator Jan Petter Saltvedt.

– Situasjonen er svært utfordrende og måten de løser noen av sakene på, vil være veldig avgjørende for hvordan fremtiden vil se ut, sier Adressa-kommentator Birger Løfaldli.

Disse utfordringene må Skiforbundet Skiforbundet forbundet består av grenene alpint, freeski, freestyle, hopp, kombinert, langrenn, randonee og telemark. Alpint, hopp, kombinert og langrenn er de største. for tiden håndtere:

– I Skiforbundet har vi både utfordringer og det er mye som fungerer bra. Det jobbes godt i grener, klubber og kretser over hele landet, og vi er samtidig verdens beste skinasjon, skriver skipresident Tove Moe Dyrhaug i en e-post.

SKIPRESIDENT: Tove Moe Dyrhaug.

Saltvedt mener sponsorsituasjonen er mye mer prekær enn hva Skiforbundet er villig til å snakke høyt om, og mener de økonomiske problemene til hopp er kritisk for hele forbundet. I 2022 var det en stor konflikt mellom hopps sportssjef Clas Brede Bråthen og Skiforbundet.

– Skiforbundet redder fortsatt en form for optimisme med at det er halvannet år til ski-VM i Trondheim. Troen på at det kan gi et løft er nok det som redder stemningen akkurat nå, men det er jo en elefantflokk i de lokalene der oppe. Som de ikke har kontroll på i det hele tatt. Den store rosa heter jo selvfølgelig hopp, sier Saltvedt.

Saltvedt tror Skiforbundet må forberede seg på at det kan bli «ganske sviende kostnadskutt» og at det kan komme mye tidligere enn noen hadde håpet. Ved årsskiftet 2021/2022 hadde Norges Skiforbund en egenkapital på 61,8 millioner kroner. Det var en nedgang fra 67,1 millioner kroner året før.

– Vi er åpen og ærlige når det gjelder utfordringene våre. Det kan for eksempel være krevende når syv ulike grener skal samhandle og ikke alltid har de samme interessene. Det er som om alle de norske ballidrettene skulle vært samlet i et «Ballforbund», skriver Tove Moe Dyrhaug.

NRK-kommentator Jan Petter Saltvedt.

VG-kommentator Leif Welhaven mener skisporten over tid har vært en «taper» når det kommer til kampen om oppmerksomhet og de unges interesse. Han peker også på klimakrise og dyre tider i samfunnet som utfordringer.

– Andre problemer er mer rent indremedisinske, som krangler om å dele kaken med utøverne, stridigheter mellom grener og et arbeidsmiljø som ikke har fremstått tilstrekkelig sunt, sier Welhaven.

– Når det blåser er det ekstra viktig med en tydelig skipper på det politiske. Samtidig må Dyrhaug passe på å holde seg unna generalsekretærens generalsekretærensArne Baumann oppgaver. Det er ingen enkel oppgave å lede norsk skisport, sier Welhaven.

Fakta Dette er en representasjonsavtale som Klæbo trenger Der landslagsuttatte utøvere skriver under på en avtale for hele kalenderåret, vil det for Klæbos del være snakk om å representere Norges Skiforbund i bestemte perioder av året.

Han vil da skrive under en representasjonsavtale for ett eller flere enkeltrenn, eller en lengre periode som hele vinterhalvåret.

Petter Northug hadde en representasjonsavtale som varte en hel vintersesong. Det vil si fra før første verdenscuprenn og frem til en stund etter at det siste verdenscuprennet var over.

Å representere landslaget i gitte perioder av året innebærer også plikter for en utøver.

Representasjonsavtalen regulerer blant annet utøverens plikter av sportslig- og markedsmessig art, som når man skal bruke forbundets representasjonstøy og logoer på bekledning. Hvor mange ganger man skal delta på såkalte markedsoppdrag i sesong. Den forteller også noe om Norges Skiforbunds spilleregler, som kunnskap om antidopingreglement, plikter overfor medier m.m. Klæbos nei gjør at han må ordne et helt eget opplegg for alt – som trening, ski-parken og medisinsk behandling. Kilde: NSF og advokat Hans Erik Johnsen Vis mer

Adressa-kommentator Birger Løfaldli er spent på forhandlingene mellom forbundet og Klæbo.

– Vi har fokus på å finne best mulig løsninger for skiidretten. Det gjelder også behandlingen av de sakene og temaene det er uenighet om. Det utvikler både organisasjonen og sporten, skriver Dyrhaug.

I våres sa skipresidenten at Klæbo skal få gå verdenscup, tross landslagsnei.

– Klæbo-saken innebærer prinsipielle spørsmål, som kan endre hvordan landslagene blir finansiert på. Hvordan de skal løse det, det er jeg veldig spent på. Særlig med tanke på at Dyrhaug lovet at det skulle ordne seg, sier Løfaldli.

– Det er veldig utfordrende fordi det ikke er klare svar på hvordan det skal gjøres. Skiforbundet har slitt år etter år, helt siden Petter Northug herjet, med at de har vært bakpå.

– En del støy og konflikter vil det alltid være i et forbund hvor flere vil prestere best mulig, men den siste vendingen i Klæbo-saken (varslingssaken til Frode Pedersen) er uheldig og det bidrar ikke til at Skiforbundet blir mer attraktive.