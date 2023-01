Skistads klokkeklare beskjed til Milla (17): – Må ta råd fra de hun stoler på og ingen andre

GJØVIK (VG) I sitt andre seniorrenn i karrieren leverte Milla Grosberghaugen Andreassen (17) finaleplass under NM-sprinten. Det imponerte gullvinner Kristine Stavås Skistad (23) som kom med noen gode råd for de neste årene.

IMPONERTE: Kristine Stavås Skistad (til venstre) var sterkest og vant NM-sprinten på Gjøvik torsdag. Like bak, på en femteplass, fulgte stortalentet Milla Grosberghaugen Andreassen.





19.01.2023 18:29

– Hun må egentlig bare stole på seg selv og det hun allerede har gjort. Det har vært bra nok. Det er ikke vits å endre på det. Hun må høre på seg selv, ta råd fra de hun stoler på og ingen andre.

Selv var Andreassen strålende fornøyd med prestasjonen. Hun var bare 2,5 sekunder bak vinner Skistad i mål i finalen.

– Skikkelig gøy, helt sykt, sier hun til VG og forteller hvordan hun tenkte i møtet med svært garvede løpere som til ukentlig går verdenscup:

– Det blir alltid knuffing. Jeg prøvde å kjempe for plassen min. Man må ta plass og være litt tøff, rett og slett.

Fakta Program NM Gjøvik 19.-22. januar: Torsdag 19. januar: Sprint fristil kvinner og menn. Fredag 20. januar: 10 og 15 kilometer fristil individuell start kvinner og menn. VM-øvelse. Lørdag 21. januar: 15 og 30 kilometer med skibytte for kvinner og menn. VM-øvelse. Søndag 22. januar: Stafett for klubbene. Alle renn sendes på NRK. Vis mer

STORTALENT: Milla Grosberghaugen Andreassen, her under NM-sprintfinalen på Gjøvik torsdag.

De har ingen identisk, men en litt lik historie. Skistad vet det aller meste om å være ung, lovende og få sitt gjennombrudd. De aller færreste glemmer hvordan hun som 19-åring kvalifiserte seg til VM og viste seg frem på den aller største scenen.

Men årene i etterkant ble tunge for Skistad.

Treneren hennes, Lage Sofienlund, forteller til VG at mange har ment mye om hva Skistad skulle gjøre for å snu trenden og at det tidligere har ført til usikkerhet.

Men siden han gjorde sin inntreden som trener har de holdt seg til en plan som passet 23-åringen.

Og denne VM-sesongen virker Skistad å være tilbake.

For Andreassens del er hun ikke noe beskrevet blad i seniorsammenheng.

Den 17 år (blir 18 år 4. august) gamle Oslo-jenta går for Bækkelagets sportsklubb og regnes for å være et ordentlig stort talent. Samtidig må sprinten i NM torsdag regnes for å være et helt spesielt gjennombrudd.

Den unge løperen virker å være ganske bevisst at en rekke utøvere har kommet inn på stjernehimmelen i norsk langrenn for deretter å gå på treningssmeller. Rett og slett bli for ivrig.

– Man må bare ta det gradvis. Ta seg god tid og det viktigste av alt er å høre på rådene man kan få.

Med seg som trener har hun Kari Vikhagen Gjeitnes. Hun har vært landslagsløper, vunnet NM-medaljer og blitt nummer fem i VM-sprinten i Falun. Ingen hvem som helst i norsk kvinnelangrenn.

– Hun har jo vært med på dette selv. Hun gir meg de beste tipsene man kan få. Det er lærerikt å ha med henne, sier Andreassen.

FORNØYDE: Milla Grosberghaugen Andreassen og trener Kari Vikhagen Gjeitnes, her i intervjusonen etter NM-sprinten på Gjøvik torsdag.

Gjeitnes forteller til VG at det er lenge siden hun har vært så nervøs som under torsdagens NM-sprint. At eleven gikk helt til en sprintfinale var en bonus.

– Det hadde jeg ikke trodd. Det er rått av en jente som ikke er 18 år en gang, sier Gjeitnes og smiler.

Da VG spør hvordan hun gir råd til Andreassen med mulige treningssmeller i treningsarbeidet, svarer hun slik:

– Det er noe jeg har jobbet med lenge. Min viktigste oppgave er rett og slett å bremse og holde igjen. Hun er så ivrig og treningsvillig. Men hun kjenner ikke kroppen sin så godt når hun er 17 år. Da er det bra å ha noen på utsiden som ser på treningsdagboken, ser på tallene og har erfart litt selv, sier Gjeitnes.