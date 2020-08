Petter Northug innkaller til pressekonferanse

Petter Northug holder pressekonferanse fredag på Clarion Hotel & Congress i Trondheim.

Petter Northug har innkalt til pressekonferanse fredag. Heiko Junge

20. aug. 2020

Petter Northug skal holde en pressekonferanse fredag klokken 12, hvor han skal uttale seg om hendelsen som skjedde for en uke siden.

Det ble klart i en pressemelding torsdag ettermiddag.

Torsdag kveld ble Petter Northug tatt for å ha kjørt i 168 km/t i 110-sonen på E6 mellom Dal og Mogreina på Romerike. Han ble stanset av politiet, og det ble fattet mistanke om kjøring i ruspåvirket tilstand.

Hjemme hos Northug ble det samme dag også gjort et mindre funn av narkotika.

Flere medier har omtalt saken.

Den tidligere langrennsstjernen er siktet for fartsovertredelse, kjøring i påvirket tilstand og oppbevaring av narkotika etter at han ble stoppet av politiet på E6 ved Gardermoen sist torsdag.

– Det vil bli gitt anledning til å stille spørsmål i plenum, men det vil ikke bli gitt individuelle intervju. Han ber om forståelse for dette, skrives det i en pressemelding sendt fra hans tidligere manager Are Sørum Langås, som nå bistår Northug i forbindelse med pressemøtet i Trondheim, ifølge VG.

Analysen av Northugs blodprøve kan ta flere uker

Northug ble tatt med til legevakten for å avlegge blodprøve. Mandag antydet politiet overfor NTB at svarene av denne trolig foreligger i løpet av to uker. Tirsdag åpnet de for at det kan gå ytterligere noe tid.

«Når det gjelder analyseresultatet av blodprøve, tar det normalt tre uker frem til svaret foreligger», skrev politiadvokat Karoline Ekeberg i en e-post til NTB.

Petter Northug fortalte om hendelsen på sin egen Instagram-konto. Heiko Junge

– Utrolig lei meg

Fredag forrige uke fortalte Northug selv om hendelsen på sin egen Instagram-konto.

I Innlegget på Instagram skrev han:

«Jeg har gjort en stor feil. I går kveld ble jeg stoppet av politiet i fartskontroll. Jeg kjørte altfor fort, og ble også tatt med på legevakten til blodprøve. I tillegg fant politiet en mindre mengde narkotika hjemme hos meg. Det dreier seg om kokain. Jeg er fortvilet og redd for hva fremtiden vil bringe, og utrolig lei meg for alle de som jeg nå har skuffet, igjen. Jeg vet at det nå blir en straffesak. Da skal jeg ta ansvar for det jeg har gjort.»

Fredag vil den tidligere langrennsstjernen altså møte pressen, og fortelle ytterligere om sin egen situasjon.

– Han er i kjelleren

34-åringens advokat, Halvard Helle, fortalte på mandag at dette er tungt for Northug.

«Petter er langt nede. Han er i kjelleren. Han har folk rundt seg og får i tillegg nødvendig helsemessig oppfølging», skrev Helle i en SMS til Aftenposten mandag.