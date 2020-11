Skistjernen etablerer nytt halltilbud i Trondheim: Åpner opp for å utvide med flere haller

Niklas Dyrhaug og skikompisene har også planer om å utvide konseptet.

Niklas Dyrhaug har fått med seg skikompisene Tore Bjørseth Berdal, Daniel Myrmæl Helgestad og Bernhard Rønning på å sette opp fire padelbaner i Kotenghallen. Kim Nygård

ROSTEN: Skikvartetten Niklas Dyrhaug, Bernhard Rønning, Tore Bjørseth Berdal og Daniel Myrmæl Helgestad setter opp fire padelbaner i Kotenghallen på Rosten i Trondheim. Sammen har de etablert et eget selskap som skal drifte det nye halltilbudet, og navnet på bedriften er Hit Padel.

– Ideen dukket opp da vi satt og spiste middag i slutten av august. Vi diskuterte aksjer og finans, da Niklas foreslo å sette opp padelbaner i en hall. Etter å ha sondert markedet fant vi fort ut at det var et behov i Trondheim for flere baner, forteller Helgestad.