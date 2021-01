Nektet å være hoppende glad

Det 21 år gamle supertalentet, Linn Svahn, har mer for seg enn å være en god sprinter. Nå leder hun Tour de ski.

Julia Stupak (t.v.) og Jessie Diggins hoppet for fotografene. Det ville ikke Linn Svahn være med på etter at hun hadde tatt seieren på 10 km fellesstart og ledelsen sammenlagt i Tour de Ski. Foto: Gian Ehrenzeller, Keystone/NTB

8 minutter siden

Alle pekte på Frida Karlsson da de norske langrennsjentene ble borte fra Tour de Ski. Linn Svahn var hun som skulle vinne sprintene og ellers bare være en god lagspiller. Men det råsterke langrennstalentet fra Lycksele i Nord-Sverige ville noe mer enn å leke sjef på sprintene.

Hun er bare 21 år gammel, det er fortsatt under to år siden hun debuterte i verdenscupen, bare ett drøyt år siden hun vant sin første sprint og hun ble regnet som sjanseløs på de lengre løp mot distansemaskiner som Frida Karlsson og Ebba Andersson.

Men etter de to første rennene i Tour de Ski leder hun hele stasen etter en overbevisende 10 kilometer i klassisk stil. Det var første gang hun vant et distanserenn i verdenscupen.

Les også Råsterk Bolsjunov i Tour de Ski - men russisk krangel

Nektet å hoppe

Etter løpet viste hun også at hun ikke er med på alle sprell. Fotografene har hatt for vane å be vinnerne i kvinneklassen om å hoppe på bildet av de tre på pallen. Julia Stupak og Jessie Diggins hoppet. Linn Svahn ville ikke være med på poseringen.

– Jeg ser ingen vits i å hoppe. De må gjerne gjøre det ved siden av meg, men jeg gjør det ikke i målområdet. Der lar jeg heller mine ben hvile, fortalte hun til svenske journalister i Val Müstair.

Herreløperne får ikke oppfordringene fra fotografene om å hoppe på jubelbildene.

Fakta Linn Svahn Alder: 21 år gammel (Født 9. desember 1999) Fra: Lycksele i Nord-Sverige (Västerbottens län) Bor: Östersund Klubb: Östersund SK Meritter: Har 6 seiere i verdenscupen. Har startet i 19 konkurranser. Debuterte i verdenscupen 16. mars 2019. Hennes seier på den 2. etappen i Tour de Ski 2. januar var hennes første seier på distanse. Vis mer

Northug som forbilde

Det blir mest akademisk interessant å gjøre en vurdering av hvordan det hele ville ha gått dersom det hadde vært norske løpere med. Uansett så er det i Norge Linn Svahn har hentet både inspirasjon og det er i Norge hun har hatt sitt største idol.

Petter Northug har alltid vært stor i Sverige. Svahn har aldri lagt skjul på at han har vært et forbilde.

– Han var min første store kjærlighet, sa hun i et intervju med svensk TV etter sin første seier i verdenscupen i Davos for ett år siden.

Nå var det nok mer enn en tenårings avstandsforelskelse. Hun innrømmer gjerne at Northug var et forbilde da hun raste rundt nord i Sverige og vant renn i aldersbestemte klassene.

Aldri tvil

Northug var også sterk sprinter da han slo gjennom, men viste tidlig at han hadde noe han skulle ha sagt på distanse også. Han var like gammel som Linn Svahn da han vant sitt første verdenscuprenn. Han var som Linn Svahn en tøff og dristig langrennsløper som har helt ekstreme egenskaper på oppløpet.

Da Svahn kom inn på oppløpet sammen med Jessie Diggins, Julia Stupak og Frida Karlsson, var det aldri noen tvil om hvem som skulle krysse streken først. Med autoritet og styrke vant hun.

– Før spurten tenkte jeg bare: «Jeg må vinne det her! Jeg må vinne det her!», fortalte hun til svenske Expressen etter at det hele var over.

Nå leder Linn Svahn Tour de Ski 13 sekunder foran Jessie Diggins og 18 sekunder foran den store favoritten, lagvenninnen Frida Karlsson.

PS: For å gjenta det nok en gang. Linn Svahn er ikke i slekt med Gunde Svan.

3. etappe av Tour de ski fortsetter med jaktstart søndag (kl. 11.35 15 km menn, kl. 15 25 10 km kvinner). Sendes på TV 2