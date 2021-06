Spøkefull Karlsson om «separasjonen»: – Tungt at han velger Jens over meg

Skiparet Frida Karlsson og William Poromaa har flyttet fra hverandre for å best mulig lade opp til OL-sesongen – for at sistnevnte kan trene med «bloggkongen» Jens Burman.

SKIDSTJERNER: Frida Karlsson og William Poromaa er Sveriges mest profilerte ski-kjærester. Foto: LORENTZ-ALLARD ROBIN/Aftonbladet / TT NYHETSBYRÅN

– Det er tungt at han velger Jens foran meg, sier Karlsson til Aftonbladet og ler, før hun fortsetter:

– Det er ikke selvsagt hvor vi skal bo. Han har ikke så mye som kobler ham til Sollefteå, og jeg vet at han har vært sugen på å dra derfra. Så åpnet det seg en dør for å trene med Jens og flytte til Åsarna.

Poromaa og Karlsson er Ski-Sveriges mest profilerte par, og det ble tidligere i juni kjent at de flytter fra hverandre for å optimalisere OL-oppladningen. De er fortsatt sammen.

Poromaa fikk sitt definitive gjennombrudd forrige sesong og kom topp ti i to individuelle VM-renn i Oberstdorf. Karlsson har vært én av de største stjernene siden hun tok sølv og bronse på individuelle distanser i ski-VM i 2019 og var en del av Sveriges gull-lag på stafetten samme mesterskap.

Hun var imidlertid ikke bare fornøyd med nordmennenes feiring i årets VM:

Paret har bodd sammen i fem år i Skellefteå, kjøpte hus sammen for to år siden, og Poromaa sier til Aftonbladet at beslutningen om å flytte fra hverandre utelukkende skyldes et ønske om sportslig gevinst.

Burman får imidlertid ikke bare en ny treningskompis: Han har også planer om å berike sine videoblogger med det unge stjerneskuddet Poromaa.

– Det er klart jeg utnytter ham. Det må man gjøre med kompisene sine. Han kommer nok rett og slett til å måtte finne seg i deg, sier Burman.

– Nja, jeg vet da søren. Det er nok Jens som får være Åsarnas bloggkonge. Han gjør det bedre enn meg, kontrer Poromaa, som som stod for denne minneverdige tabben:

Nå blir det FaceTime for ski-paret i OL-oppladningen frem mot lekene i Kina kommende vinter. De har tidligere vært treningspartnere.

– Jeg trener uansett mest med min trener Per Nilsson, men visst savner jeg å jage ryggen til William, sier Karlsson.