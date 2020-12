Linus fra Torvikbukt nærmer seg de beste - imponerte i sesongåpningen

Linus Engdahl (16) blir mest sannsynlig den neste lokale utøveren som hevder seg på juniornivå i norsk langrenn.

Linus i svingen på Sjusjøen i helga. Torvikbukt-gutten har flyttet til Lillehammer og har ambisjoner om å gå fort i vinter. Svein Halvor Moe

Torvikbukt-gutten har hevet seg mye i høst, og sesongåpningen på Sjusjøen i helga var oppløftende for utholdenhetstalentet.

– Jeg har nok aldri gått så fort på ski som jeg gjorde i helga. Jeg er veldig fornøyd med at jeg blir nummer tre i dette selskapet. Flere av de beste i landet i min årsklasse var med. Motiverende er det å se at jeg slo mange løpere som har brukt å være foran meg på resultatlista forholdsvis klart. Det beviser at jeg må ha gjort mye riktig i treningsarbeidet selv om man skal være forsiktig med å trekke for mange konklusjoner så tidlig i sesongen, sier Linus Engdahl.