Flykter til hytta etter å ha skapt hodebry for sjefen

Kathrine Harsem kollapset, slo tilbake med NM-suksess, og langet deretter ut mot skitoppene. Nå skal hun se skirenn på TV.

Kathrine Harsem vartet opp med to NM-medaljer i Granåsen. Nå har hun meldt seg på i kampen om en VM-plass. Foto: Richard Sagen

Nå nettopp

GRANÅSEN: Sølv på 5-kilometeren og bronse på 10-kilometeren. IL Varden-løperen Kathrine Harsem meldte seg for alvor på kampen om en VM-plass etter NM-løpene i Granåsen.

– Jeg er litt tom for ord nå. Fra å stå med tårer i øynene i mixed sone på Lygna til å slå til med to medaljer her i Granåsen. Det er så utrolig digg, sier Harsem.