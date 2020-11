Langrennstrener Eirik Myhr Nossum er likevel ikke koronasmittet

Norges langrennstrener Eirik Myhr Fossum er ikke smittet av corona-viruset likevel. En ny test i finske Ruka viser at den første var falsk positiv.

FRISKMELDT: Landslagstrener i langrenn, Eirik Myhr Nossum. Foto: Terje Bendiksby

26. nov. 2020 11:48 Sist oppdatert nå nettopp

Det bekrefter FIS-direktør Pierre Mignerey til NRK.

– Jeg fikk akkurat melding om at andre testen er negativ. Det er ekstremt gode nyheter for Norge og for oss, sier Mignerey til NRK.

Norges skiforbund bekrefter dette i en pressemelding torsdag klokken 11.56:

«Kontrollprøven som ble gjort av landslagstrener Eirik Myhr Nossum var negativ og det er ikke påvist covid-19.»

– PCR testen som ble tatt av Eirik Myhr Nossum er nå bekreftet negativ. Dette betyr at antigentesten som ble tatt først ansees falsk positiv. Eirik er frisk og fin uten noen form for symptomer. Vi har fått beskjed om at finske myndigheter ikke pålegger hverken Eirik eller oss andre noen ekstra restriksjoner, og vi kan planlegge for skirenn, sier landslagslege Øystein Andersen.

Det betyr at trening og konkurranser gjennomføres som opprinnelig planlagt for de norske langrennsutøverne i Ruka i Finland, konkluderer Skiforbundet i pressemeldingen.

Alle Norges langrennsløpere slipper å gå i 10 dager karantene. De får starte i verdenscuppremieren i Finland fredag morgen.

Eirik Myhr Fossum ble i likhet med alle de andre norske utøverne og lederne testet da deres chartrede fly landet i Finland onsdag. Den norske langrennstrenerens prøve viste positivt resultat på coronasykdommen covid-19. Det meldte Norges skiforbund i en pressemelding torsdag morgen.

Therese Johaug og Johannes Høsflot Klæbo stilte ikke på den internasjonale pressekonferansen klokken 12.00 i finske Ruka.

Det kom i pressemeldingen frem at ingen andre tilknyttet langrennslandslaget har testet positivt.

Fakta Dette er Norges uttatte langrennsløpere til Ruka Kvinner: Hedda Østberg Amundsen, Helene Marie Fossesholm, Therese Johaug, Anne Kjersti Kalvå, Mathilde Myhrvold, Ane Appelkvist Stenseth, Anna Svendsen, Heidi Weng, Lotta Udnes Weng, Tiril Udnes Weng. Menn: Pål Golberg, Didrik Tønseth, Hans Christer Holund, Emil Iversen, Johannes Høsflot Klæbo, Simen Hegstad Krüger, Sjur Røthe, Sindre Bjørnestad Skar, Håvard Taugbøl, Erik Valnes. Vis mer

– Vi venter på svar på kontrollprøve, og svaret på denne prøven kommer trolig i løpet av formiddagen. Nossum har ingen symptomer, uttalte landslagslege Øystein Andersen.

Sveriges landslagssjef Anders Byström var ute med svenskene til skitesting da han fikk høre om den positive coronatesten til Nossum.

– Det er akkurat det her man er redd for foran konkurransene. Man sitter med hjertet i halsen. Hva skjer om vi får noe i vår tropp? For Norge blir det her katastrofe, sier Bystrøm til Expressen.

Før svaret på kontrollprøven kommer kan ingen av løperne teste løypene i Finland foran verdenscupstarten fredag, siden de er i karantene, fortalte Skiforbundets kommunikasjonsansvarlige Gro Eide før kontrameldingen angående Myhr Nossums oppfølgingstest ble offentliggjort.

Ifølge FIS-direktør Pierre Mignerey kan Norges løpere nå slippe til i løypene i Ruka. Det bekrefter han overfor NRK:

– Ja, det eneste problemet nå er at det ikke er klassiske spor. Men vi prøver å finne en løsning på det, sier Mignerey.