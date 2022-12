Johannes Høsflot Klæbo fikk revansj mot Pellegrino

VAL MÜSTAIR (VG) Johannes Høsflot Klæbo (26) er fortsatt ubeseiret i Tour de Ski-sprinter. Han vant i Val Müstair nyttårsaften. Federico Pellegrino (32) ble nummer to og Sindre Bjørnestad Skar (30) nummer tre.







31. des. 2022 15:36 Sist oppdatert nå nettopp

– Pellegrino prøvde det han kunne, men Klæbo var desidert sterkest, fastslår Åge Skinstad som Viaplays ekspertkommentator.

– Men det er en bedre utgave av Pellegrino enn vi har sett på noen år.

Klæbo har nå deltatt i syv sprintrenn i Tour de ski - og vunnet alle.

Han tok sin etappeseier nummer 12 i Tour de Ski. Petter Northug har rekorden med 13 etappeseirer.

– Det er kunst det Johannes driver med, sier Åge Skinstad.

Siden første sprint-seier i februar 2017, har Klæbo vunnet 32 sprinter - 24 flere enn nestemann, Federico Pellegrino, i samme periode.

Men han tapte for Pellegrino i Davos før jul. Nyttårsaften kom revansjen.

– Det er litt som forventet at Pellegrino tar teten. Så er det bare å henge. Jeg prøvde å være i bedre posisjon enn i semifinalen. Jeg var motivert for å spurte i dag. Det var min tur til å komme bakfra i dag, sier Klæbo til Viaplay.

Han har tilbrakt julen i Sveits - men sier at det blir dårlig med nyttårsfeiring lørdag.

– Nyttårsforsettet må være å fortsette å ta gode valg når det gjelder å gå fort på ski, sier trønderen.

– Denne Touren er som skapt for Johannes. Det er de distansene han liker best. Men han skal holde seg frisk, sier Martin Johnsrud Sundby som ekspert i Viaplay-studio om Klæbos vinnermuligheter sammenlagt.

PALLEN: Fra v.: Federico Pellegrino, Johannes Høsflot Klæbo og Sindre Bjørnestad Skar.

Sindre Bjørnestad Skar klarte også å komme til finalen, der han tok en råsterk 3. plass. Pål Golberg ble utslått i semifinalen.

– Det er deilig å få ut det jeg vet jeg er god for. I dag stemmer det litt bedre enn tidligere i år. Jeg har kjent i det siste at jeg har vært på vei opp. Coviden var nok litt seigere enn jeg turte å innrømme for meg selv, sier Sindre Bjørnestad Skar til VG.

Emil Iversen røk ut i prologen. Det samme gjorde Håvard Moseby, Sjur Røthe, Martin Løwstrøm Nyenget og Hans Christer Holund.

Didrik Tønseth klarte derimot å komme topp 30. Det samme gjorde Simen Hegstad Krüger.

– Didrik og Krüger viser at de har skumle hensikter i sammendraget, sier Niklas Dyrhaug som ekspert på Viaplay.

Johannes Høsflot Klæbo vant prologen foran Lucas Chanavat og Federico Pellegrino.

Tour de Ski fortsetter med 10 km jaktstart 1. januar.