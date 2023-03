Ekspertene raser mot Krüger-vrakingen: – Det blir rot, følgefeil og helt umulig for løperne

PLANICA (VG) Martin Løwstrøm Nyenget erstatter Sjur Røthe på VM-femmila. Ekspertene Niklas Dyrhaug, Martin Johnsrud Sundby og Fredrik Aukland er alle forbauset over at Simen Hegstad Krüger fortsatt ikke får gå.

KUN EN AV DISSE PÅ START: Johannes Høsflot Klæbo til venstre går femmila i VM. Det gjør ikke Simen Hegstad Krüger og Sjur Røthe til høyre. Sammen utgjorde de pallen på 30 km med skibytte tidligere i VM.













05.03.2023 08:21 Oppdatert 05.03.2023 12:18

Femmila i klassisk avslutter VM i Planica klokken 12 søndag (vises på NRK og Viaplay). Røthe våknet med symptomer på forkjølelse, og søndag morgen kom beskjeden om at Nyenget får sjansen.

Røthe var tatt ut sammen med Johannes Høsflot Klæbo, Didrik Tønseth, Pål Golberg og Emil Iversen (friplass). Tidligere i VM tok Røthe bronse på 30 km med skibytte, mens vossingen ble nummer seks på 15 km fri.

Etter at det opprinnelige uttaket kom, var det flere som reagerte på at Simen Hegstad Krüger – verdensmesteren fra 30 km med skibytte, stafett og 15 km fri – ikke var tatt ut. Nå viser det seg at han i utgangspunktet heller ikke var nærmest å få gå femmila og reaksjonene øker i styrke.

NRK-ekspert Fredrik Aukland forstår ingenting av valget til landslagsledelsen.Selv innrømmer Krüger at han er oppgitt i et intervju med VG.

– Det er det største skandaleuttaket noen gang. Jeg har aldri vært borti noe lignende. Selv vrakingen av Petter Northug til OL i 2006 var enklere å forklare enn dette, sier Aukland til NRK.

VG har konfrontert langrennssjef Espen Bjervig med uttalelsen.

– Nå skal vi gå 50 km, kan prate etter løpet, svarer han i en SMS.

Viaplay-ekspertene Niklas Dyrhaug og Martin Johnsrud Sundby synes landslagsledelsen vingler, og mener det til stafetten var form i mesterskap som trumfet gode resultater tidligere i sesongen. Mens de tolker at forutsetningene til femmila var motsatt.

– Det jeg savner er den røde tråden i uttakene. Det blir veldig uforutsigbart å være løper. Etter stafettuttaket skjønner jeg at Krüger er utrolig skuffet, sier Dyrhaug på Viaplay.

– Jeg må få lov til å si at det er riv ruskende galt, sier Sundby.

Dyrhaug hevder dette fører til uro i troppen.

– Det blir rot, følgefeil og helt umulig for løperne å forholde seg til. Det er uro i troppen, som kunne vært mulig å unngå, sier Dyrhaug.

Landslagstrener Eirik Myhr Nossum har ikke besvart VGs henvendelser før rennstarten. Han forklarte vrakingen av Krüger slik lørdag:

Tidligere i VM var det også flere eksperter som var uenige i uttaket av Hans Christer Holund til stafetten. Landslagsstjernene Pål Golberg og Johannes Høsflot Klæbo fortalte til VG at det i etterkant ble tatt opp uklarheter med landslagsledelsen.

VM-femmila går i klassisk, mens Krüger har sin største styrke i skøyting. Lyn-løperen tok likevel bronse på VM-femmila i klassisk to år tilbake.

Erstatter Martin Løwstrøm Nyenget vant femmila i Holmenkollen sist vinter foran Røthe og Tønseth. Det siste løpet Nyenget har gått, var 50 km i Jizerka (i Ski Classics) 12. februar. Da ble Lillehammer-mannen nummer 22.