Sjur Røthe mister femmila i VM – Fredrik Aukland raser mot uttaket

PLANICA (VG) Martin Løwstrøm Nyenget erstatter Sjur Røthe på VM-femmila. NRK-ekspert Fredrik Aukland er sjokkert over at Simen Hegstad Krüger fortsatt ikke får gå.

KUN EN AV DISSE PÅ START: Johannes Høsflot Klæbo til venstre går femmila i VM. Det gjør ikke Simen Hegstad Krüger og Sjur Røthe til høyre. Sammen utgjorde de pallen på 30 km med skibytte tidligere i VM.









05.03.2023 08:21 Oppdatert 05.03.2023 09:24

Femmila i klassisk avslutter VM i Planica klokken 12 søndag (vises på NRK og Viaplay). Røthe våknet med symptomer på forkjølelse, og søndag morgen kom beskjeden om at Nyenget får sjansen.

Røthe var tatt ut sammen med Johannes Høsflot Klæbo, Didrik Tønseth, Pål Golberg og Emil Iversen (friplass). Tidligere i VM tok Røthe bronse på 30 km med skibytte, mens vossingen ble nummer seks på 15 km fri.

Sportskalenderen: Dette skjer på TV i dag

Etter at det opprinnelige uttaket kom, var det flere som reagerte på at Simen Hegstad Krüger - verdensmesteren fra 30 km med skibytte, stafett og 15 km fri - ikke var tatt ut. Nå viser det seg at han i utgangspunktet heller ikke var nærmest å få gå femmila.

Mediesjef Gro Eide opplyser at Krüger ikke har reist fra VM-troppen, men at Nyenget var førstereserve og har forberedt seg på å steppe inn. Krüger selv opplyser til NRK at han ville gå.

NRK-ekspert Fredrik Aukland forstår ingenting av valget til landslagsledelsen.

– Det er det største skandaleuttaket noen gang. Jeg har aldri vært borti noe lignende. Selv vrakingen av Petter Northug til OL i 2006 var enklere å forklare enn dette, sier Aukland til NRK.

VG har konfrontert langrennssjef Espen Bjervig med uttalelsen.

– Nå skal vi gå 50 km, kan prate etter løpet, svarer han i en SMS.

Viaplay-ekspert Martin Johnsrud Sundby gikk ut mot skiledelsen lørdag.

– Hadde jeg vært i en situasjon hvor jeg hadde tatt to individuelle gullmedaljer og stafettgull, og pløyd over alt og alle gjennom mesterskapet, men ikke fått gå siste distanse ... Da skulle det blitt greit furore, sa Sundby.

Landslagstrener Eirik Myhr Nossum har ikke besvart VGs henvendelser søndag morgen. Han forklarte vrakingen av Krüger lørdag:

Tidligere i VM var det også flere eksperter som var uenige i uttaket av Hans Christer Holund til stafetten. Landslagsstjernene Pål Golberg og Johannes Høsflot Klæbo fortalte til VG at det i etterkant ble tatt opp uklarheter med landslagsledelsen.

VM-femmila går i klassisk, mens Krüger har sin største styrke i skøyting. Lyn-løperen tok likevel bronse på VM-femmila i klassisk to år tilbake.

Erstatter Martin Løwstrøm Nyenget vant femmila i Holmenkollen sist vinter foran Røthe og Tønseth. Det siste løpet Nyenget har gått, var 50 km i Jizerka (i Ski Classics) 12. februar. Da ble Lillehammer-mannen nummer 22.