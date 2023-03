Smøresjef svarer på Frida Karlssons kritikk etter svensk fiasko: – Ser sliten ut i beina

PLANICA (VG) Sverige var ansett som den store favoritten på kvinnenes stafett. I stedet gikk alt galt. Etter skuffelsen var flere av de svenske jentene kritiske til skiene.

















02.03.2023 13:34 Oppdatert 02.03.2023 15:15

Men smøresjef Petter Myhlback slår tilbake:

– Jeg synes det ser ut som Frida (Karlsson) er ganske sliten i beina og ikke trykker på ordentlig, sier Myhlback til Viaplay.

– Selvsagt må vi prate med jentene, men min spontane reaksjon er at vi absolutt ikke har dårlige ski i dag. Materialet er en viktig faktor, men det finnes andre faktorer, fortsetter han.

Konfrontert med smøresjefens kommentarer, sier Karlsson dette:

– Jeg vet ikke om han en gang har gått på mine ski i dag. Jeg ble litt skuffet når dere (pressen) sa at han hadde sagt det. Så vi skal ta oss en prat sammen, sier hun.

Fakta Sveriges stafetter siden VM-gullet i 2019 Verdenscup i Lillehammer 2019: Nummer tre.

Verdenscup i Lahti 2020: Nummer tre.

VM i Oberstdorf 2021: Nummer seks.

Verdenscup i Lahti 2021: Nummer to.

Verdenscup i Lillehammer 2021: Nummer to.

OL i Beijing 2022: Nummer tre.

Verdenscup i Toblach 2023: Nummer to.

VM i Planica i 2023: Nummer tre. Vis mer

Maja Dahlqvist, som hadde Sveriges ankeretappe, sier dette når hun møter VG etter løpet:

– Jeg tror vi hadde vunnet hvis vi hadde hatt Norges ski.

– Vi vet vår kapasitet, så vi går for gull. Det virker som det hviler en forbannelse over oss på stafettene, sukker hun.

Dahlqvist er rask med å påpeke at smørerne gjør sitt beste, og at det ikke er noe poeng i å skylde på hverandre. Lagvenninne Emma Ribom rister på hodet når også hun får spørsmål om skiene.

– Med de forutsetningene som vi har, synes jeg vi gjør det vi kan, sier Ribom til VG.

Se situasjonen med Frida Karlsson her:

Astrid Øyre Slind sier hun aldri ville gjort som Karlsson.

– Det er viktig å ha gode ski, men å kritiserer smørerne.. De gjør en vanvittig jobb natt og dag. Jeg hadde ikke kritisert dem, sier hun til VG.

Andersson falt og brakk staven på den andre etappen, mens Frida Karlsson tapte 15 sekunder til Ingvild Flugstad Østberg på den tredje etappen. På et tidspunkt så det ut til at de kunne havne utenfor pallen, men Maja Dahlqvist reddet bronsen.

«Svensk marerittstafett», slår Aftonbladet fast. Norge tok gullet tyve sekunder foran Tyskland på annenplass.

Karlsson måtte hjelpes ut av målområdet etter den tredje etappen. Expressen-kommentator Tomas Pettersson sier til VG at det var ingen som hadde sett for seg at Karlsson skulle slite såpass. Også han spekulerte om de kunne ha bommet med skiene.

– Det er kanskje de to største stjernene som gjør seg bort, ettersom Ebba knakk staven. Frida og Ebba hadde ansvar for de to etappene der Sverige skulle avgjøre. Det var tanken, men så ble det stikk motsatt, sier Pettersson.

– Det er noe som ikke stemmer når Frida tar seg ut så mye og er så langt bak, sier Viaplay-ekspert Anna-Karin Strömstedt.

Hør hva Karlsson sa etter etappen.

Ebba Andersson fikk også problemer da hun falt og brakk staven på den andre etappen.

– «Helvete, det var den stafetten», sier Andersson til VG om hva som gikk gjennom hodet hennes etter fallet.

Andersson fikk ny stav i løpet av få sekunder, men det var bare et problem:

– Den staven var en meter lengre enn mine vanlige staver. Jeg prøvde å minimere skaden, sier hun.

forrige



















fullskjerm neste 1 av 9 Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Viaplay-ekspert Anna-Karin Strömstedt lar seg særlig imponere av Flugstad Østbergs superetappe.

– Det er absolutt et av de sterkeste løpene hun har gjort i år, sier Strömstedt – og legger til:

– Sverige var storfavoritt, men det er virkelig en utklassing av Norge.

– Det vil ta litt tid å fordøye dette. Det er tredje strake stafett uten gull for Sverige med denne generasjonen av skiløpere. Det er ingen bra følelse, sier Pettersson i Expressen.