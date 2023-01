Raser mot Sveriges deltagelse: – En katastrofe

LES ROUSSES (VG) Stornasjonen Sverige hadde kun tre kvinner på start til fredagens 10 km. Det stusser både den norske troppen på og den svenske skihelten Torgny Mogren på.

27.01.2023 21:54

Sverige kunne stilt med seks løpere, men kun Ebba Andersson (vant foran Delphine Claudels og Jessie Diggins), Moa Lundgren (22. plass) og Elina Rönnlund (28. plass) var blant de 39 på start i Frankrike.

– Selvfølgelig skal man fylle alle plassene. Har vi så få løpere som vil være med, er det jo en katastrofe, tordner Mogren, ekspert for Radiosporten og tidligere verdensmester på femmil, til Expressen.

Sverige har åtte kvinneløpere på plass i Les Rousses, men flesteparten valgte å spare seg til lørdagens sprint og 20 km fellesstart.

– Det er dårlig at en så stor nasjon bare er tre på start, og at de ikke prioriterer bedre enn som så, sier Lotta Udnes Weng, som ble nummer 21.

– Jeg synes det er dårlig, men det krasjer med U23-VM og svensk mesterskap. Så det er sikkert en forklaring, men når det er 39 kvinner på start og den største nasjonen bare stiller tre, er det dårlig, fortsetter Weng.

Lotta Udnes Weng ble nummer 21 i Les Rousses på 10 km fri.

Svenskene manglet Frida Karlsson som ble forkjølet etter Tour de Ski-seieren.

– Det blir sånn når sprintkvinnene prioriteter sprinten og ikke vil gå et distanseløp dagen i forveien. Så spiller jo også krasjen med U23-VM inn også, noen av de løperne hadde nok vært her, sier Stefan Thomson, trener for Sverige, til Expressen.

Ingvild Flugstad Østberg, som ble nummer fire, forteller at det norske laget pratet om den svenske deltagelsen da de så startlistene torsdag.

– De har sikkert grunner for det, men hadde det vært oss hadde det blitt bråk og kjeft om hvor dårlig det var, sier Østberg.

– De har vinneren, så kan ikke si noe på det, men jeg skulle trodd og håpet at Sverige kunne ha flere på starter.

– Så vil kanskje de si at du ikke gikk Tour de Ski, som flere av de svenske heller ikke gjorde?

– Det er sant, men vi fylte jo opp plassene våre. Det er alltid noen som har lyst og bør få sjansen om andre ikke går, men de har sikkert sine grunner til at det ikke var flere på start, sier Østberg.

Ebba Andersson vant i Les Rousses på 10 km fri.

Vinner Ebba Andersson har forståelse for at spørsmålet blir reist.

– Man kan absolutte fundere på det, men hver og en av oss gjør det som er optimalt for oss selv. Og akkurat denne helgen fantes det ulike prioriteringer, sier Andersson til VG.