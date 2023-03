Northug lekset opp for Evensen: – Begynner å koke i hodet mitt

DRAMMEN (VG) Johannes Høsflot Klæbo (26) vant sprinten overlegent i Drammen, men like bak ødela to nordmenn for hverandre i jakten på hver sin pallplassering.

På en dag der Klæbo viste seg fullstendig utilnærmelig, handlet egentlig det meste om hvem som skulle ta resten av pallplassene.

Even Northug og Ansgar Evensen var blant kandidatene i sprintfinalen i solskinnet i Drammen. Men i stedet havnet de i en diskusjon i målområdet etter å ha blitt henholdsvis nummer fire og seks på sprinten i Drammen tirsdag.

Diskusjonen var knyttet til en manøver av Evensen – som til daglig går for regionlaget i Innlandet – underveis i finalen.

– Jeg synes det var unødvendig av ham for både hans og min del, sier Even Northug til VG og må medgi at han ble irritert på sin landsmann.

– Han har et spor å gå etter og det går litt smårolig, så han trenger ikke gå inn der. Det er kjedelig for ham, for han ødelegger litt for pallplassen og faller for eget grep.

DISKUTERTE: Ansgar Evensen (venstre) og Even Northug (høyre) måtte ta en prat sammen etter sprintfinalen i Drammen tirsdag.

Northug sier han ble hindret, men er usikker på om han hadde hatt spruten til å stå løpet helt inn til målstreken uansett.

– Koker det litt over for de som skal inn her og vise seg litt frem?

– Ja. Det koker i hodene deres, og det begynner å koke i hodet mitt også når de kommer og tar seg til rette sånn, svarer Northug.

Nær toppen av den siste virkelige motbakken viste tv-bildene at Evensen blir ivrig, forsøker å bytte spor og mister balansen.

Det førte til at Northug måtte stoppe opp. Det spolerte begges inngang til den ene lange nedoverkjøringen inn mot stadion.

Johannes Høsflot Klæbo fikk med seg hele situasjonen på nært hold. Han så at Evensen kom inn og krysset sporet.

– Jeg tenker «nå må det gå galt. Nå er det mye ski og staver her og nå må jeg bare komme meg foran». Jeg tenkte «dette rotet kan jeg ikke være med på», sier Klæbo og smiler godt.

Han fortsetter:

– Jeg fikk jo Richard Jouve foran meg og lå i dragsuget av ham. Jeg hyller mer rot! sier trønderen og gliser om mulig enda mer.

«IKKE MENINGEN»: Ansgar Evensen prøvde ikke å kutte inn foran Northug i sprintfinalen.

Ansgar Evensen er klar på at manøveren ikke var med vilje.

– Jeg prøvde jo ikke å kutte inn der. Jeg hadde for så vidt tenkt meg inn på det ytterste sporet, men når jeg mister balansen litt måtte jeg bare stable beina der for å ikke gå på ræva, forklarer Evensen overfor VG.

Svensk raseri

Det ble i det hele tatt en råsterk norsk dag på hjemmebane. Erik Valnes tok andreplassen og var strålende fornøyd etter at han reiste hjem fra VM i Planica i enorm skuffelse.

Richard Jouve ble nummer tre og på plassene bak havnet altså Evensen, Lars Agnar Hjelmeset og Northug.

Der nordmennene herjet, ble det en mørk svensk innsats på herresprinten. Av de tolv løperne som tok seg til semifinale, var hele åtte norske. Ingen svensker kom til semifinalen.

Det svenske sprinthåpet Edvin Anger håpet riktignok å gå videre fra kvartfinalen med god nok tid, som såkalt «lucky loser».

Han fulgte rennet på storskjermen og da han etter hvert måtte konkludere at tiden ikke holdt reagerte han svært oppgitt. Noen minutter senere satte han ord på skuffelsen slik:

– Jeg ville slå i stykker stavene og komme meg faen så fort hjem, sier Anger til VG.