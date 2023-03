Skistad-støttespiller om landslagsretur: – Ikke komfortabel

DRAMMEN (VG) Landslagsledelsen vil ha Kristine Stavås Skistad (24) på landslaget. Selv er hovedpersonen svært kryptisk til hva fremtiden bringer. En av hennes nære støttespillere tror hun er skeptisk.

GLISTE ETTER SEIER: Kristine Stavås Skistad, her etter seieren under sprinten i Drammen tirsdag.





– Jeg tenker at man skal la sesongen gå og så blir det en diskusjon. Men man må nok finne en løsning rundt hennes opplegg. Hun er nok ikke helt komfortabel med å gå tilbake på landslaget under fullt opplegg. Så må man se på om det går an å finne en løsning på det, sier Per Ola Gasmann til VG.

Han kjenner Skistad svært godt som tidligere trener og nå de seneste årene som sparringspartner. Gasmann fortsetter:

– Jeg kan mene hva jeg vil. Trenerne på landslaget er flinke og det er mange fordeler ved å være der. Men dette er noe hun må kjenne på selv, sier Gasmann.

Problemstillingen ble ikke mindre aktuell etter torsdagens sprint i Drammen. Konnerud-jenta Skistad gjorde som hun selv ville i rennet hun aller helst vil vinne i verdenscupen.

Dermed bokførte hun seg for sesongens andre verdenscupseier, i tillegg ble hun beste norske i VM-sprinten med sin femteplass.

Konfrontert med Gasmanns tanker, svarer Skistad selv følgende:

– Ingen kommentar.

– Hvorfor ikke?

– Jeg tenker å ta det etter sesongen.

NY OPPTUR: For Kristine Stavås Skistad, her sammen med Jonna Sundling og Tiril Udnes Weng etter blomsterseremonien etter verdenscupen i Drammen tirsdag.

– Er du i tvil?

– Ingen kommentar.

– Hvorfor vil du ikke kommentere det?

– Det passer seg ikke nå.

– Hva sier magefølelsen?

– Den har et tydelig svar. Men ingenting jeg kommer til å dele nå, sier Skistad og smiler.

24-åringen har vært åpen om sin tidligere periode under Norges Skiforbunds vinter. Hun kjente til slutt ikke igjen kroppen sin under de to årene hun var på rekruttlandslaget.

Men hun kjempet seg sakte, men sikkert tilbake på toppnivå gjennom et tett og nært samarbeid med trener Lage Sofienlund i klubbsatsingen hjemme på Konnerud.

På VGs spørsmål om det er viktig for landslagsledelsen å ha Skistad med på landslaget, svarer dametrener Sjur Ole Svarstad slik:

– Vi ønsker å ha med de beste skiløperne i Norge på et landslag. Og de har mye å lære av hverandre. Hun har en kompetanse på sprint som er kjempebra. Men så er det selvsagt viktig at de ønsker å være der selv, sier han og fortsetter:

– Ellers kan det bli lange dager for en utøver hvis de er på et lag som de ikke ønsker å være på. Men foreløpig har vi en god dialog og så skal vi runde av noen verdenscuprenn til her nå før vi baner veien videre, sier Svarstad.