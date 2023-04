Klæbos nei bekymrer sponsorene: – En kjempeutfordring

Sponsorene liker slettes ikke at Johannes Høsflot Klæbo vinker farvel til landslaget.

UT: Johannes Høsflot Klæbo sier farvel til landslaget. Harald Østberg Amundsen (bak) fortsetter.





25.04.2023 06:44

– Vi har veldig sansen for landslagsmodellen. Nå blir den utfordret. Det er en kjempeutfordring for bredde og rekruttering hvis de beste utøverne skal drive for seg selv. Sponsorpengene går ikke bare til toppene. Det er ikke smøretraileren som gjør at Norge er best i verden på langrenn. Det er rekrutteringen. Det blir helt annerledes om private lag skal stå for det, sier Espen Sørhaug, markedssjef i Norengros.

– Pakken landslaget skal selge, blir ikke mer attraktiv når de beste skal gå for seg selv, mener han.

Norengros avslutter nå sponsoratet for langrennslandslaget etter 20 år, men sier at det ikke har å gjøre med Klæbos nei.

Hovedsponsor Sparebank1 er heller ikke glad for at Klæbo nå skal stå utenfor.

– Det er ikke artig at han ikke vil være med på laget. Men vi må jo ha respekt for at han ønsker å stå utenfor. Det har vi erfaring med fra tidligere som hovedsponsor. Petter (Northug) sto jo også utenfor laget, men han vil jo være med på laget når sesongen starter igjen, sier sponsorsjef Stein Bugge.

Han er ikke sikker på om siste ord er sagt.

– Det er lenge til sesongstart og det går fortsatt an å bli enig, sier Bugge.

Klæbos brudd betyr at hovedsponsoren ikke lenger kan bruke medaljegrossisten i reklamesammenheng når han ikke representerer Norge.

– Men vi sponser ikke enkeltutøvere. Vi sponser et lag. Vi har fortsatt tro på den norske landslagsmodellen. Vi ser at det skjer endringer, men er fortsatt ikke i tvil om at landslaget er attraktivt for norske utøvere.

UTEN KLÆBO: Arild Monsen presenterte et sprintlandslag uten Klæbo. Fra venstre: Erik Valnes, Pål Golberg, Håvard Taugbøl, Sindre B. Skar og Even Northug.

– Endrer Klæbos nei på verdien av hovedsponsoratet?

– Vanskelig å svare på. Vi var veldig bekymret da NRK mistet medierettighetene til World Cup, men sist sesong har vært tidenes beste mediemessig. Det er vanskelig å være profet på dette, men jeg skjønner spørsmålstillingen.

Sparebank1 har avtale med langrenn til etter VM i Trondheim om to år.

– Så får vi telle opp og vurdere det videre potensialet sier Bugge.

– Jeg har vært i dialog med en del sponsorer. Gjengangeren er at man ikke sponser enkeltutøvere, men man sponser laget og helheten. De er ikke direkte berørt, men Klæbo er selvsagt en viktig utøver. Så skal vi heller ikke glemme at han skal representere oss hele vinteren, sier langrennssjef Espen Bjervig.

Fakta Landslagene Sprint: Erik Valnes, Pål Golberg, Håvard Solås Taugbøl, Even Northug og Sindre Bjørnestad Skar. All round: Sjur Røthe, Martin Løwstrøm Nyenget, Harald Østberg Amundsen, Didrik Tønseth og Simen Hegstad Krüger. Kvinner: Anne Kjersti Kalvå, Ane Appelkvist Stenseth, Marte Skaanes, Ingvild Flugstad Østberg, Helene Marie Fossesholm, Tiril Udnes Weng, Mathilde Myhrvold, Lotta Udnes Weng, Julie Myhre og Heidi Weng. Vis mer

– Vi forholder oss til den avtalen vi har med Norges Skiforbund langrenn og har tro på landslagsmodellen. Selvfølgelig skulle vi ønsket at Klæbo var en del av landslaget, sier Patrick Olimb Sydseter, sponsorsjef i Craft.

Klessponsoren har også hatt en egen avtale med Klæbo.

– Vi har hatt en avtale med ham i sesongen 22/23. Så får vi diskutere veien videre for 23/24, sier sponsorsjefen.

– Som samarbeidspartner av norsk langrenn ønsker vi selvfølgelig at de antatt beste utøverne er en del av landslaget og satsingen der, sier Norsk Tippings kommunikasjonsdirektør Tonje Sagstuen til VG.

Hun sier de vil gjøre en vurdering av videre samarbeid senere.