Derfor gir Kristian (36) seg ett år før tiden

Samme dag som nyheten kom om at Anna Svendsen (29) og Erik Valnes (23) er tatt opp fra Team Nord-Norge til henholdsvis Norges elitelandslag på kvinnesiden og sprintlandslaget for herrer, kunne iTromsø avsløre at trener for Team Nord-Norge Kristian Skogstad (36) gir seg som trener, ett år før tiden etter tre år i sjefsstolen.

– Det er flere årsaker til at jeg gir meg nå. I all hovesak går det på at jeg har vært mye borte fra familien etter tre år her og totalt åtte år som trener på seniorsiden. Eldste gutten min er 13 år og holder på med både ski og fotball og de to andre barna er 3 og 10, i tillegg har kona mi en krevende jobb i banken, så det kan være greit å la henne også få litt fokus på sin jobb, sier Kristian Skogstad til iTromsø.