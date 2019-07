ÅLGÅRD: Det ble ikke spart på kruttet da deltagerne la i vei på det 60 kilometer lange Blink Classic på Ålgård. Med et utall av stjerner, både nasjonale og internasjonale, på startstreken, er det ikke fritt for at det gjelder om å finne en god posisjon tidlig i løpet.

Starten foregikk inne i selve sentrum av Ålgård, fortsetter på E 39 til Vaule bru, videre innover Hunnedalsveien med en tur nedom sentrum av Oltedal, før de drar tilbake over Seldal med en solid utfordring i forhold til stigning.