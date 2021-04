Her har «halve Tromsø» stått gratis i årevis. Nå setter Marthe Lise ned foten.

På travle dager la Marthe Lise Thomasjord ut lapper med Vipps-nummer på de besøkende bilene. Det slipper hun fra kommende fredag.

POPULÆRT: Parkeringsplassen ved skihuset på Storelva vil fra helga bli tatt betalt for av styreleder Marthe Lise Thomasjord og Kvaløysletta Skilag. Foto: Ronald Johansen/privat

Kvaløysletta Skilags parkeringsplass, rett ved skihuset på Storelva, er blitt et utgangspunkt for både toppidrettsutøvere, mosjonister og turgåere, sommer som vinter. Etter å ha utvidet parkeringsplassen i forbindelse med NM på ski i 2016, har skilaget sett at parkeringsplassen har blitt stadig mer i bruk.