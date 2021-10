Treholt etter Vedenins død: – Et stort tap

Langrennsprofilen Vjatsjeslav Vedenin er død, 80 år gammel. – Det blir tomt når slike legendariske skikkelser blir borte, sier Arne Treholt til VG.

Vjatsjeslav Vedenin (t.v.) sammen med Ole Ellefsæter på seierspallen i OL 1968.

Sammen med Gjermund Eggen besøkte Treholt den tidligere sovjetiske langrennskjempen i Russland i 2016.

Tre år senere døde Eggen.

Nå har altså også Vjatsjeslav Vedenin gått bort, melder russiske medier.

– Han er død etter lengre tids sykdom. Det er uansett trist, sier Treholt.

Han forteller at han gjennom sitt vennskap med Gjermund Eggen kom i kontakt med Vedenin.

– Gjermund ønsket å treffe sin konkurrent fra 1960-tallet igjen. Vi klarte å få til et møte mellom dem ved hjelp av Vedenins sønn, som den gang var trener for russiske langrennstalenter. Det ble et rørende møte, forteller Treholt.

– Journalist Rune Hagen i Østlendingen var med og foreviget det hele. På dødsleiet ønsket Gjermund å se videoen av møtet med Vedenin.

De skapte skihistorie med den dramatiske femmila i Holmenkollen-VM i 1966. Vedenin ledet med over to minutter før han sprakk. Eggen tok sitt tredje VM-gull og ble norsk ski-helt.

– Jeg har aldri glemt Vedenin. Vi var konkurrenter, men ble venner selv om vi bare snakket på fingerspråket. Det har alltid vært en drøm å møte ham igjen. Det går nesten ikke en uke uten at jeg blir minnet på fem-milsduellen vår i 66. Slik har det vært i over 50 år nå, sa Gjermund Eggen til Østlendingen i 2016.

Vjatsjeslav Vedenin snøt Norge for gullet på stafetten i 1972-OL, da han også vant tremila.

I VM i 1970 tok han også gull både på tremila og i stafetten - og sølv på 50 km.