Den svenske OL-favoritten: Har ikke troen på Norge

Maja Dahlqvist (27) er det største navnet foran OL-sprinten. Hun tror hun får større konkurranse fra egne lagvenninner enn av de norske sprinterne.

FEIRING: Svenske Maja Dahlqvist vant sprinten i Dresden like før jul i fjor. Da ble Kristine Stavås Skistad beste norske på 4. plass.

21. jan. 2022 15:42 Sist oppdatert nå nettopp

Maja Dahlqvist er høyt oppe. Hun har fire individuelle verdenscupseirer på sprint denne sesongen. Nå er hun på OL-precamp i høyden i Italia. 27-åringen tror det er flere grunner til at de har tatt sprintdominansen fra Norge.

– Vi har så høyt nivå hele tiden. Vi utfordrer hverandre konstant. Vi har et virkelig godt høyeste nivå, sier Dahlqvist til VG.

Hun sender et lite stikke til Norge, som hun kaller underdogs.

– Hadde de visst hvorfor i Norge, så hadde de ikke vært etter heller, sier Dahlqvist.

Dahlqvist som tok VM-gull på lagsprint sist vinter er krystallklar i dommen over de norske sprinterne.

– Jeg tror jeg har de største konkurrentene i laget. Og det syns jeg er veldig kult. På forhånd er det mange som har snakket om at det er jeg og Jonna (Sundling) som er de store favorittene. Det syns jeg er fint i et lag, at man kan dele på favorittstempelet, sier Dahlqvist til Dagbladet på det digitale pressetreffet, hvor VG har fikk syv korte minutter sammen med fem andre medier.

Jonna Sundling ble sprintverdensmester sist vinter, og tok VM-gull sammen med Dahlqvist på lagsprinten. I Davos ble det norsk fiasko på sprinten, bare to gikk videre til semifinale. Tiril Udnes Weng kom til finalen og ble nummer fem, Mathilde Myhrvold ble nummer ti.

Maiken Caspersen Falla ble olympisk mester på sprint i 2014 og nummer to fire år etter. Hun ble sprintverdensmester i 2017 og 2019, men Norges sprintdronning har slitt med formen denne sesongen.

Nå mener Maja Dahlqvist at Tiril Udnes Weng er den sterkeste underdogen. Udnes Weng tok sin første individuelle pallplass i verdenscupen da hun ble nummer tre på sprinten i Lillehammer i desember.

– Det Tiril viste i Lillehammer var bra, og jeg tror de løypene minner litt om OL og de styrkene man bør ha, sier Dahlqvist.

Dahlqvists oppskrift på suksess i Beijing er ikke å tenke så mye, bare gjøre det hun pleier. Da vinner hun ofte.

Mathilde Myhrvold ble nummer to på sprinten i Lenzerheide under Tour de Ski, da skrek søsteren så høyt hjemme at politiet kom på døren. Myhrvold tok dermed den siste OL-plassen på sprint i Beijing.

OL-sprinten går i friteknikk tirsdag 8. februar.