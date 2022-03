Ny løper med sterk kritikk: – Risikerer å bli frosset ut

DRAMMEN (VG) Sprinteren Thomas Helland Larsen (23) er kritisk til kulturen og kommunikasjonen i Skiforbundet, og støtter Ragnhild Haga som delte sin misnøye onsdag.

3. mars 2022 11:07 Sist oppdatert nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

«Jeg har fått klar beskjed av landslagstreneren om å ikke lage noe «styr» ut» av dette, men nå som flere modige utøvere har vært på banen med sin frustrasjon, ser jeg at det jeg opplever føyer seg inn i et mønster som ikke inviterer til hverken kommunikasjon eller motivasjon», skriver Helland Larsen på Instagram.

Team Norconsult-løperen fikk sitt gjennombrudd med annenplass på Lillehammer-sprinten og seier sammen med Even Northug på lagsprinten i Dresden før jul.

Nå mener Helland Larsen at han ble vraket til verdenscup-sprinten i Drammen i «stillhet» – uten å bli kontaktet av ledelsen.

Det samme hevdet Ragnhild Haga, som står utenfor landslaget, onsdag om tremila i Holmenkollen for hennes del. Helland Larsen skriver at han kjenner seg igjen i det Haga kalte «bruk-og-kast-mentalitet» i Skiforbundet.

Da Helland Larsen kontaktet ledelsen om vrakingen til Drammen, mener han at forklaringen var at han «kastet bort muligheten» i Lahti sist helg. 23-åringen røyk da ut i prologen.

«Det kan se ut til at utøvere som tar ting internt, ytrer seg eller stiller spørsmål risikerer å bli frosset ut. Ekstra utsatt er man også dersom man ikke allerede er en del av «det gode selskap». Fra mitt perspektiv handler dette om et ledelsesproblem, og jeg har ingenting annet enn respekt for utøverne på landslaget», skriver Helland Larsen.

Langrennssjef Espen Bjervig skriver dette i en SMS om Helland Larsens ytring:

– Ble gjort kjent nå med innlegget du henviser til. Kritikk fra enkeltutøvere ønsker jeg å prate direkte med utøver om, og ønsker derfor ikke å kommentere innlegget.

– Jeg har ikke lest innlegget og er nå i Drammen på sprint. Da fortjener mitt fokus å være hos dem som konkurrerer her jeg står nå, så får jeg komme tilbake til dette senere, sier sprinttrener Arild Monsen.

Helland Larsen skriver videre at hans motivasjon har fått seg en knekk.

«Jeg gikk inn i denne sesongen med et ønske om å ta steget opp til sprintlandslaget. Motivasjonen for å få til dette har blitt sterkt svekket etter at jeg har innsett hva slags kultur ledelsen i Skiforbundet står for».

Løperen Sivert Knotten kom også med kritikk på Instagram onsdag. Han følte seg urettferdig behandlet ettersom han ikke ble tatt ut til Drammen-sprinten.

Det har vært mye støy rundt Skiforbundet den siste tiden. Under OL kom Emil Iversen, Ragnhild Haga og Anne Kjersti Kalvå med skarp kritikk mot ledelsen.

Hele det Norges herrelag i sprint er coronasmittet, og det er en B-preget tropp til start i Drammen.

Sivert Wiig, Harald Østberg Amundsen, Lars Agnar Hjelemset, Haakon Skaanes, Pål Trøan Aune, Harald Astrup Arnesen og Simen Myhre gikk videre fra prologen torsdag formiddag.

I OL var Johannes Høsflot Klæbo iskald: