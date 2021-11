Mosebys tunge vei til pallplass: – Ekstremt imponerende

BEITOSTØLEN (VG) Håvard Moseby (22) er plutselig aktuell for den siste plassen i verdenscupåpningen etter pallplass lørdag. Oppkjøringen hans var nokså håpløs.

20. nov. 2021 13:14 Sist oppdatert nå nettopp

– Det var en kjedelig oppkjøring med mye alternativ trening. Hele august brukte jeg til å svømme og løpe i vann. Det har vært veldig slitsomt, men jeg har brukt avbrekket som motivasjon, sier Moseby, som fikk et tretthetsbrudd i sommer, til VG.

Han overrasket med tredjeplass på 15 kilometeren i klassisk på Beitostølen, kun slått av kanonene Hans Christer Holund og Emil Iversen.

– Jeg er litt sjokkert. Det må jeg være ærlig og si, sa Moseby til NRK rett etter målgang.

Holund og Iversen er forhåndsuttatt til verdenscupåpningen i finske Ruka neste helg sammen med Johannes Høsflot Klæbo, Pål Golberg og Simen Hegstad Krüger.

Fakta Resultater Beitostølen Menn, 15 km: 1) Hans Christer Holund, Lyn 35.29,8, 2) Emil Iversen, Varden Meråker 0.17,3 min. bak, 3) Håvard Moseby, Kjelsås 0.24,5, 4) Erik Valnes, Bardufoss og Omegn 0.29,4, 5) Vebjørn Turtveit, Voss IL 0.31,6, 6) Simen Hegstad Krüger, Lyn 0.36,4, 7) Harald Østberg Amundsen, Asker 0.37,2, 8) Tor Olav Nesheim Hægeland 1.12,5, 9) Didrik Tønseth, Byåsen 1.13,0, 10) Martin Løwstrøm Nyenget, Lillehammer 1.16,3. Vis mer

Nå er plutselig Moseby aktuell for å ta den siste plassen.

– Ruka blir plutselig realistisk. Jeg håper dette er gjennombruddet i seniorkarrieren min, sier Moseby til VG.

– Han er absolutt aktuell, men vi skal heldigvis få sove på ting, sier landslagstrener Eirik Myhr Nossum til VG.

OVERRASKELSE: Håvard Moseby.

Det var vanskelig å se for seg for 22-åringen fra rekruttlandslaget med den problemrike oppkjøringen.

Moseby har ikke fått trene skikkelig før nylig etter at han fikk tretthetsbrudd i bekkenet etter et fall på Holmenkollen Skishow.

– Jeg måtte endre absolutt alt. Jeg måtte lære meg å svømme, jeg kunne ikke kråle ordentlig. Jeg hadde noen uker hvor jeg snittet på 22 kilometer i uken i vannet, sier Moseby.

Harald Østberg Amundsen fikk gjennombruddet sist sesong med VM-bronse og landslagsplass til denne sesongen. Han kjenner godt til Moseby og er litt overrasket over dagens resultat.

– Det er ekstremt imponerende det han får til i dag. Han er en skikkelig kapasitetsløper, sier Amundsen.

– Det er litt overraskende at han leverer her med tanke på at han ikke kunne trene vanlig. Jeg er veldig imponert over jobben han har gjort, sier Amundsen videre.

Amundsen har inspirert kompis Moseby.

– Det betyr veldig mye. Jeg har trent mye med Harald. Når du ser at man kan bli så god, ser du at det kan være mulig, sier Moseby.

Landslagssjefen trekker paralleller mellom ungkarene.

– Jeg er imponert i høyeste grad over Håvard. Han har trent mye med oss i Oslo og gjort det bra. Han er litt der. Amundsen var i fjor. Han slo seg inn sist vinter, og Håvard kan gjøre det samme, sier Nossum.

Også Vebjørn Turveit var en positiv overraskelse med femteplass. For de mer etablerte herrene Sjur Røthe og Didrik Tønseth ble det en nedtur. Røthe brøt, mens Tønseth ble nummer ni, over minuttet bak Holund.

– Det er noe med kroppen som ikke fungerer. Jeg må finne ut hva. Jeg er litt i villrede. Det er klart jeg blir litt bekymret, sier Røthe til VG.

Også på kvinnesiden var det en overraskelse. Riktignok var det Therese Johaug som oppskriftsmessig vant foran Heidi Weng, men på tredjeplass snek Silje Theodorsen fra Tromsø seg inn.

