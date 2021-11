Johaug slo tilbake mot Karlsson: – Utrolig moro med revansje

RUKA/OSLO (VG) Therese Johaug og Heidi Weng gikk mot den norske strømmen, og stilte til start i Ruka-kulden. Det fikk de godt betalt for.

28. nov. 2021 14:11 Sist oppdatert nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

– Jeg er veldig, veldig fornøyd med løpet jeg gjør i dag og måten jeg løser det på taktisk. Kjempefornøyd, sier Johaug til VG.

Hun vant til slutt jaktstarten mot svenske Frida Karlsson med åtte sekunder.

– Jeg hadde kanskje litt piggere bein i går. Therese var sterk i dag, og da var det bare å gratulere. Jeg er veldig fornøyd med helgen, sier Karlsson til pressen.

Det er ikke ofte Therese Johaug ser en rygg foran seg når hun går skirenn, men søndag startet Karlsson 14 sekunder foran Dalsbygda-løperen på jaktstarten i den bitende Ruka-kulden. Karlsson vant lørdagens 10 kilometer med samme margin.

– Det var 16 sekunder på det meste, hørte jeg. Men jeg følte jeg klarte å gå meg litt inn i løpet, og kroppen fungerte bedre og bedre. Utrolig moro å få litt revansje fra i går, sier Johaug.

Johaug hentet inn svensken midtveis i fristil-rennet, mens mørket senket seg over de finske, kalde skogene. Så godt som umiddelbart satte Johaug inn et rykk som Karlsson måtte slippe.

– Det var bra i dag og selv om syren svei i lårene, klarte jeg å presse meg selv. Jeg kjenner jeg trenger skirenn i kroppen, sier Johaug.

– Et fantastisk løp av Therese på en spesiell dag. Jeg ble ikke overrasket over at Frida vant i går, og er ikke overrasket over at Therese vinner i dag, sier landslagstrener Ole Morten Iversen til VG.

Heidi Weng vant spurten om 3.-plassen i gruppen bak.

– Det her hadde jeg ikke trodd på forhånd. Jeg bare gikk, og tok igjen én etter én, så det var kjempegøy, sier Weng til VG.

forrige











fullskjerm neste REVANSJ: Therese Johaug måtte se seg slått av Frida Karlsson på lørdag. Det skulle revansjeres søndag, samme hva gradestokken viste. 1 av 5 Foto: Torstein Bøe

Rennet ble først flyttet fra formiddagen til ettermiddagen på grunn av at det i morgentimene var ned mot 24 minusgrader. Selv om alle herreløperne valgte å droppe deres jaktstart like før, så stile Johaug og Weng.

– Jeg var usikker, men erfaringsmessig har jeg ikke hatt noe problem med kulden, og da jeg gikk ut av leiligheten sa jeg til Heidi: «Jeg går», sier Johaug.

– Det var god uttelling. Vi hadde bestemt oss på forhånd om at vi ville gå. «Dette går fint», tenkte vi, sier Weng.

Det var svært kaldt i Finland i morgentimene:

forrige











fullskjerm neste 1 av 5 Foto: Torstein Bøe

Frida Karlsson gikk et av sitt livs løp lørdag. Men var ikke i stand til å henge på Johaug i bakkene etter at hun ble hentet inn søndag.

– Jeg hadde litt mer sprut i går kanskje, men jeg gjør det jeg kan og Therese var sterk. Det er også tøft å konkurrere tre dager på rad, sier Karlsson.

Hun ble nummer seks på sprinten fredag, vant lørdagens 10 kilometer klassisk og leder verdenscupen med annenplassen også søndag.

– Den passer meg vel, spør Karlsson reporterne og ler.

– En perfekt løpshelg for meg.

Karlsson gjorde sitt beste for å henge seg fast bak Johaug, og klarte lenge å holde luken såpass at det var spenning om seieren. Karlsson pleier ofte å avslutte sterkt, men til slutt fikk Johaug god avstand ned før oppløpet og vant klart.

– Det er artig å få førsteplassen, sier Johaug.