Johaug trosset kulden og fikk revansj mot Frida Karlsson

RUKA/OSLO (VG) Therese Johaug og Heidi Weng gikk mot den norske strømmen, og stilte til start i Ruka-kulden. Det endte med suksess.

REVANSJ: Therese Johaug måtte se seg slått av Frida Karlsson på lørdag. Det skulle revansjeres søndag, samme hva gradestokken viste.

28. nov. 2021 14:11 Sist oppdatert nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

Det er ikke ofte Therese Johaug ser en rygg foran seg når hun går skirenn, men søndag startet svenske Frida Karlsson 14 sekunder foran Dalsbygda-løperen på jaktstarten i den bitende Ruka-kulden.

– Jeg må gjøre en solid jobb om jeg skal klare å hente henne, sa Johaug til TV3 før rennet, da det fremdeles var usikkert om det kunne gjennomføres på grunn av kulden.

Men midtveis var det gjort. Og det var ikke snakk om å gå sammen med Karlsson lenge. Så godt som umiddelbart satte Johaug inn et rykk som den svenske jenta ikke hadde noe godt svar på. Karlsson klarte aldri tette luka, og måtte til slutt se seg slått.

– Et fantastisk løp av Therese på en spesiell dag. Jeg ble ikke overrasket over at Frida vant i går, og er ikke overrasket over at Therese vinner i dag, sier landslagstrener Ole Morten Iversen til VG.

– Jeg må innrømme at den smakte veldig godt, sier Johaug selv til TV3.

Heidi Weng vant spurten om 3.-plassen i gruppen bak.

– Det her hadde jeg ikke trodd på forhånd. Jeg bare gikk, og tok igjen én etter én, så det var kjempegøy, sier Weng til VG.

Rennet ble først flyttet fra formiddagen til ettermiddagen, og selv om alle herreløperne valgte å droppe deres jaktstart like før, så var Johaug og Weng klare på at de ville prøve seg på den finske snøen.

– Når jeg gikk ut av leiligheten så hadde jeg bestemt meg for at jeg skulle gå uansett. Jeg er veldig glad for at jeg gikk. Jeg kjenner at jeg trenger skirenn nå, og jeg trenger fart i kroppen, sier Johaug til TV3.

Det var svært kaldt i Finland i morgentimene:

forrige











fullskjerm neste 1 av 5 Foto: Torstein Bøe

De fjorten sekundene mellom Karlsson og Johaug ble sakte men sikkert knappet inn, og etter 3,6 kilometer var forspranget under ti sekunder.

Den norske stjerna fortsatte å male i jevnt driv, og med noen harde stavtak i de aller tøffeste bakkene var det plutselig en norsk-svensk duo i tet med fem kilometer igjen.

– Det er ingen tvil om at hun må bruke krefter for å hente dette, ytret TV3-ekspert Åge Skinstad på lufta.

Bak i løypa viste også Heidi Weng at hun mente alvor, og fosset forbi konkurrentene foran seg da de rundet nede på stadion midtveis.

GA GASS: Heidi Weng hadde ingen planer om å ligge bak konkurrentene lenge, men hun klarte ikke riste dem av seg før spurten.

Frida Karlsson gikk et av sine livs løp lørdag, så ut på den nest siste runden var det en revansjelysten Therese Johaug som virkelig hadde lyst til å sette det svenske skapet på plass.

Hun brente av det kruttet som lot seg antenne i den bitende kulden, og fikk en luke ned til Karlsson inn i «sprintbakken». Der forsøkte hun å sette inn nådestøtet, men den svenske utfordreren ga seg ikke så lett.

Johaug kunne stadig se den hvite landslagsdrakten i sidespeilet, og maktet ikke levere et skikkelig karakteristisk Johaug-rykk. Likevel var det nok til at Karlsson aldri kom seg helt opp igjen.

Hun ble til slutt malt i stykker, og Therese Johaug kan atter en gang stille seg på toppen av pallen.

– Therese var sterk i dag, og da var det bare å gratulere. Jeg er veldig fornøyd med helgen, sier Frida Karlsson til pressen etter målgang.