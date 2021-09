Klæbo friskmeldt etter magesmerter

Johannes Høsflot Klæbo har ristet av seg sykdommen. I kveld stiller han til start i Bråtesten.

Skistjernen er friskmeldt etter sykdom og klar for å konkurrere igjen.

23. sep. 2021 13:27 Sist oppdatert 8 minutter siden

– Jeg er blitt frisk raskere enn hva jeg forventet. Jeg har hatt noen dager hvor jeg ikke har følt meg helt pigg og med magesmerter. De siste dagene har vært bedre – og jeg har kommet i gang med treningen igjen. Derfor slenger jeg meg med på Bråtesten, sier Johannes Høsflot Klæbo til Adresseavisen.

– Bråtesten er jo et gøyalt løp. Det er i alle fall et blodslit av dimensjoner. Selv om jeg ikke er noen stor løper, så er det fin trening for meg.

Der møter han blant annet både Didrik Tønseth og Sindre Bjørnestad Skar til duell.

– Ikke vært helt frisk

Tidligere denne uka meldte TV 2 at Klæbo var slått ut av sykdom.

Til Adresseavisen sa pappa og manager Haakon Klæbo dette om sønnens tilstand mandag kveld:

– Johannes har ikke vært helt frisk de siste dagene og må nå lytte til kroppen, slik at han raskest mulig kan trene for fullt igjen. Vi håper og tror at han i løpet av noen dager vil være i full trening igjen.

Sykdommen tvang Klæbo til å endre planene sine. Han skulle egentlig stille til start i Trysilsprinten, men måtte melde avbud på grunn av sykdom. Skistjernen fryktet også at Bråtesten røk, men nå bekrefter Klæbo-leiren og arrangøren til Adresseavisen at han er friskmeldt og stiller til start torsdag kveld.

Tønseth er innehaver av løyperekorden i den fem kilometer lange løypa i Bymarka.

For to år siden løp Tønseth i mål på tiden 17:46. Totalt er det en stigning på 207 høydemeter.