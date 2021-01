Treneren håper skuffet skihåp tenker seg om: - Det er frustrerende

Ane Appelkvist Stenseth var dypt skuffet etter sprintfinalen og ga treneren sin beskjed om at hun ikke vil gå flere distanser under NM.

NM-finalen i sprint ble ikke slik Ane Appelkvist Stenseth hadde tenkt seg. Hun håper hun klarer å vise seg fra en bedre side i verdenscupen i Falun om to uker. Foto: Rune Petter Ness

GRANÅSEN: Det ble ingen reprise på gledesscenene fra sist års NM for Ane Appelkvist Stenseth under lørdagens sprintfinale i Granåsen. På Konnerud vant hun sølv, men i VM-anlegget, et par kilometer unna der hun bor, var hun sjanseløs mot gull- og kongepokalvinner Maiken Caspersen Falla.

Stenseth ble sist i finalen, mens Anna Svendsen og Tiril Udnes Weng gledet seg over henholdsvis sølv og bronse.