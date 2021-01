Hedret trøndersk langrennsbauta med ett minutts stillhet

Ole Thonstad (68) døde på skitur lørdag ettermiddag. Skifamilien er i sorg etter beskjeden om ildsjelens bortgang.

Det var ett minutts stillhet til minne om Ole Thonstad på NM-stadion søndag formiddag. Tomas Northug takket Strindheim-lederen for sitt store engasjement. Thonstad døde på skitur lørdag ettermiddag. Foto: Kim Nygård

9 minutter siden

GRANÅSEN: Et kvarter før starten på kvinnenes 15 skiathlon søndag, var det ett minutts stillhet i VM-anlegget i Granåsen.

–Han var en stor ressurs for Strindheim og for Sør-Trøndelag skikrets, sa Tomas Northug over høyttaleranlegget på stadion før stillheten senket senket seg.