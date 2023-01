Skilederne ut mot Iversen-kommentar: – Provoserende

VAL DI FIEMME (VG) Før den avsluttende Tour de Ski-helgen ønsket ikke Emil Iversen (31) å snakke med Adresseavisen. Det skjer etter at avisens kommentator stilte kritiske spørsmål rundt trønderens prestasjoner denne sesongen.

KLAR FOR DE SISTE KONKURRANSENE: Emil Iversen, her avbildet under trening i Val di Fiemme, Italia torsdag. Han forbereder seg på de siste tre rennene i årets Tour de Ski.





06.01.2023 04:52

– Jeg har absolutt ingen kommentar til det, sier Emil Iversen når han får spørsmål om han har lest den kritiske kommentaren.

Når VG likevel leser opp deler av den, svarer trønderen slik:

– Jeg har ikke tenkt over det, for jeg leser ikke det han skriver.

Det var etter en mindre god start på årets Tour de Ski at Adresseavisens kommentator, Birger Løfaldli, tok for seg trønderens resultater denne sesongen.

ADRESSEAVISENS KOMMENTATOR: Birger Løfaldli, her under Tour de Ski i 2017.

Fakta Gjenstående etapper av Tour de Ski: I Val di Fiemme (Italia): Fredag 6. januar: Sprint klassisk.

Lørdag 7. januar: 15 km fellesstart i klassisk.

Søndag 8. januar: 10 km fellesstart fristil. PS 1: Kvinner og menn går samme distanser gjennom hele touren.

PS 2: Tour de Ski vises på TV 3 og Viaplay. Vis mer

Stiller spørsmål ved sult på suksess

Der reiser han spørsmål om Iversen egentlig vil nok, om han er tilstrekkelig sulten på medaljer og ny suksess, og om han er villig til å legge ned den jobben som kreves.

Til slutt spurte Løfaldli om 31-åringen er for tilfreds med å ha blitt verdensmester og en del av den internasjonale skieliten.

– Saken er at Iversen over tid har prestert langt under forventet og varierer fortsatt sterkt i prestasjonene. Slik situasjonen er nå, så er det sterk tvil om han får gå noe annet enn femmila i VM hvor han er direktekvalifisert som regjerende verdensmester, sier Løfaldli til VG.

– Han har hatt et uventet fall i prestasjonene. Da er det pressens oppgave å lete etter hvorfor det er sånn og stille de spørsmålene som er relevante.

SKAPER REAKSJONER: Adresseavisens kommentator vurderte prestasjonene til Emil Iversen tidligere denne uken.

– Provoserende

Distansetrener Eirik Myhr Nossum har lest Løfaldlis kommentar. Hans store frykt er at leseren vil oppfatte det som står som en sannhet.

– Det er provoserende at det stilles spørsmål rundt integriteten og seriøsiteten til Emil Iversen som skiløper. At han ikke vil det nok og surfer seg gjennom livet som toppidrettsutøver.

– I hvert fall når det virker som kritikken nærmest baserer seg på at Emil ikke har vunnet skirenn i år. Det er ekstremt få forunt. Da er det mange som må kritiseres om resultater ligger til grunn for alt.

PROVOSERT: Distansetrener Eirik Myhr Nossum, her under torsdagens trening i Val di Fiemme.

Nossum mener Iversen er en utøver som virkelig prøver alt han kan, også optimalisere på hjemmebane. Og i hans hode er han en av de mest profesjonelle skiløperne han har på laget.

– Som sagt, det som plantes i hodene på folk her, og som jeg føler folk vil sitte igjen med, det er at det stilles spørsmål ved integriteten og seriøsiteten til Emil. Det reagerer jeg på.

– Men må ikke han og dere rundt tåle at det stilles kritiske spørsmål?

– Det er null problem. Men hvis det stilles spørsmål ved seriøsiteten i treningsarbeidet, da er min forventning at man har satt seg inn i treningsarbeidet som er gjort.

– Dette er ikke en utøver som flyr på fest annenhver helg og trener dårlig. Da må man gå inn i detaljene på om det har vært bra nok. Emil har i hvert fall prøvd det han kan på å optimalisere hverdagen sin.

Langrennssjef Espen Bjervig sier innledningsvis at han ikke vet hva slags innsikt Løfaldli har i Iversens trening og hvordan han har forberedt seg til årets sesong.

– Men dette er ikke noen måte å bygge opp noen på. Det er et tøft angrep på en enkeltutøver. Det synes jeg ikke noe om, sier Bjervig.

– Ikke fått noen forklaring

Torsdag var det også mediedag i Val di Fiemme der utøverne stiller opp for mediene. Iversen sto ikke på Adresseavisens intervjuliste.

Kommentator Løfaldli forteller at de ønsket å snakke med trønderen, som for ordens skyld har snakket med avisen hele uken.

– Men vi fikk beskjed om at han ikke ønsker å snakke med Adresseavisen. Hvorfor, det må Iversen og landslagsledelsen svare for.

Fakta Tour de Ski (4 av 7 etapper): 1) Johannes Høsflot Klæbo, Norge: 1.31.02

2) Federico Pellegrino, Italia: +12 sekunder

3) Pål Golberg, Norge: +14

4) Sindre Bjørnestad Skar, Norge: +32

5) Simen Hegstad Krüger, Norge: +32

6) William Poromaa, Sverige: +37

7) Didrik Tønseth, Norge: +39

8) Sjur Røthe, Norge: +39

9) Hans Christer Holund, Norge: +39

10) Calle Halfvarsson, Sverige: +49 Øvrige norske: 16) Håvard Moseby +1:31 20) Iversen +1:56. Vis mer

– Opplever du dette som en Iversen-boikott av Adresseavisen?

– Det kan se sånn ut. Men jeg har ikke fått noen forklaring. Jeg håper virkelig han og Skiforbundet, som har et stort ansvar oppi dette, forklarer hvorfor Emil Iversen ikke snakker med Adresseavisen.

– Hvis det handler om at vi stiller kritiske spørsmål og driver med journalistikk, så stiller jeg meg svært undrende til det valget. Ikke minst at Skiforbundet godtar at det skjer.

Emil Iversen har ikke ønsket å kommentere sitt forhold til Adresseavisen.

Når VG spør forbundets medieansvarlige Gro Eide, svarer hun hverken «ja» eller «nei» på om dette er å anse som en boikott av avisen.

– Vi ønsker at alle løperne snakker med de mediene som ønsker å snakke med dem. Men her er det løpere som stiller mye opp for media gjennom et helt år. Så må vi ha respekt for at det kan være situasjoner som gjør at de ikke alltid stiller. Den dialogen tar jeg med Adresseavisen.

Adressa-kommentator Løfaldli har følgende å si til Nossum og Bjervigs utspill:

– Det er deres ord og det skal de få mene. Eirik Myhr Nossum og Espen Bjervig vet naturligvis mer om hvordan Iversen har forberedt seg til årets sesong enn jeg gjør.

– Jeg ser utviklingen etter Oberstdorf-gullet og hadde forventet at Iversen hadde prestert på et bedre nivå enn han gjør nå. Slik var det også i fjor. Da må vi prøve å finne årsakene til det, noe jeg håper Iversen og Skiforbundet også gjør.