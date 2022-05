Knallhardt spill i kulissene om Klæbos viktige støttespiller: – Jeg har stått på mitt

MAJORSTUEN (VG) Frode Pedersen har vært Johannes Høsflot Klæbos smører i en årrekke. Men før kommende VM-sesong kan samarbeidet være over. Det liker skistjernen dårlig.

GLISER FOR SUPERGLID: Johannes Høsflot Klæbo gikk rett bort til smører Frode Pedersen etter en etappeseier under Tour de Ski i 2019.

2. mai 2022 17:39 Sist oppdatert nå nettopp

Om en av Klæbos nærmeste støttespillere får fortsette i det norske smøreteamet har nemlig vært det viktigste stridstemaet i forhandlingene om ny utøveravtale mellom ham selv og Norges Skiforbund den siste uken.

– Ja. Det er dét jeg har vært opptatt av, sier Klæbo på spørsmål om han har vært mest opptatt av om hans svært suksessrike samarbeid med smører Frode Pedersen fortsetter.

– Det er forhandlinger, dette her. Og forhandlinger kan være krevende. Jeg har stått på mitt, sier Klæbo til VG.

Fakta Langrennslandslagene 2022/2023 Sprint, herrer: Johannes Høsflot Klæbo, Håvard Solås Taugbøl, Pål Golberg Erik Valnes, Sindre Bjørnestad Skar og Even Northug (ny). Distanse, herrer: Sjur Røthe, Hans Christer Holund, Emil Iversen, Harald Østberg Amundsen, Martin Løwstrøm Nyenget, Simen Hegstad Krüger og Didrik Tønseth (ny). Kvinner: Heidi Weng, Mathilde Myhrvold, Helene Marie Fossesholm, Ane Appelkvist Stenseth, Anna Svendsen, Anne Kjersti Kalvå, Tiril Udnes Weng, Lotta Udnes Weng, Ragnhild Haga (ny) Julie Myhre (ny) og Marte Skaanes (ny). Vis mer

Forhandlingene har vært så tøffe at det faktisk var usikkert om Klæbo ville dukke opp da langrennslandslagene for 2022/2023 ble presentert på Colosseum kino i Oslo mandag ettermiddag.

Da han likevel gjorde det, var 25-åringen tydelig sliten, preget og trøtt etter å ha blitt enig med forbundet om en avtale i aller siste liten. Det ble en natt med svært lite søvn. Enigheten kom faktisk på plass så sent som mandag morgen, forteller han selv til VG.

SLITEN: Johannes Høsflot Klæbo gjespet på scenen.

Men om Frode Pedersen får fortsette som smører var det ingen som kunne garantere. Langrennssjef Espen Bjervig svarte stort sett kryptisk på spørsmål om hva som er eller vil bli den endelige løsningen.

– Jeg vil ikke gå inn på enkeltpersoner, men vi har diskutert flere saker. Deriblant smøresituasjonen og det å få satt opp et smøreteam som fungerer optimalt.

– Men kan du svare på om smøreren til Klæbo skal fortsette?

– Det vil jeg ikke kommentere. Det er ikke avklart.

– Så du har ikke kunnet si til ham at smøreren hans får fortsette?

– Vi har hatt noen utfordringer med å sette sammen det smøreteamet ideelt. Det har vi funnet løsninger på nå. Så kommer det an på hvordan løsningen til slutt blir. Det har vi ikke svar på foreløpig.

Klæbo er imidlertid klokkeklar på at han har som mål å beholde Pedersen, en smører han har hatt i fem år på landslaget.

– Det er det jeg håper på. Det er planen og målet mitt. For meg er det viktig. Han har vært en viktig brikke og det er det vi har jobbet for, sier Klæbo.

I tillegg til situasjonen til Frode Pedersen har forhandlingene handlet om trønderens høyderegime kommende sesong og enkelte kommersielle spørsmål. Men alt i alt kom partene i mål med rammebetingelsene for de tre temaene.

– Den siste uken har vært krevende. Det har vært mye møtevirksomhet etter litt frem og tilbake med elementer i kontrakten til Johannes. Men vi har vært klare på at vi skal klare å finne løsninger på dette. Johannes står her i dag. Det er jeg veldig glad for, sier Bjervig.

Klæbo var av samme oppfatning. Han har lagt bak seg en hektisk helg med både showsprint i Nord-Norge lørdag og aktivitet i regi av Byåsen ski søndag. I tillegg har han pakket for ferie i USA denne uken.

Det ble bare to timer søvn før flyturen til Oslo.

– Men jeg er glad vi står her og er blitt enige om en avtale. Vi er i hvert fall enige nok til å stå her. Som Espen sier, det har vært hektisk.