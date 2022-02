Haga langer ut mot Bjervig: – Han er på etterskudd

ZHANGJIAKOU (VG) Stafettanker Ragnhild Haga mener langrennssjef Espen Bjervig er bakpå som ikke har noen idé om hvordan norske dameløpere skal bli bedre. Selv har hun forsøkt å slå alarm.

SEKUNDERTE: Langrennssjef Espen Bjervig var aktiv langs løypa da Ragnhild Haga gikk sisteetappen for Norge lørdag, det endte med 5. plass på stafetten. Russland vant foran Tyskland og Sverige.

12. feb. 2022 17:15 Sist oppdatert nå nettopp

Samtidig reagerer de norske kvinnene kraftig på at ingen har tro på dem, bortsett fra gullvinner Therese Johaug, heller ikke egen ledelse når fire av seks renn er gått i OL.

Espen Bjervig mener det står såpass dårlig til at han vurderte å spørre om skiskytter Tiril Eckhoff kunne ta en stafettetappe, men det gikk ikke på grunn av konkurranseprogrammet.

Damelandslagstrener Ole Morten Iversen har sagt det ville være en skrell om noen andre enn Therese Johaug tar medalje i distanserenn, og at Johaug kanskje burde gått alle fire etappene på stafetten.

VEKSLER: Helene Marie Fossesholm gikk en god tredjeetappe og sendte Ragnhild Haga ut på ankeretappen lørdag.

Ingen trodde på stafettgull, de skulle gå for medalje. I intervju med VG, sier Haga:

– Man skal ikke svartmale. Men det er noe med hele kulturen, de kan spare seg enkelte uttalelser. Det synes jeg.

Norge ble nummer fem på stafetten. Russland vant foran Tyskland og Sverige. Finland ble nummer fire.

Foran stafetten sa Bjervig til VG at blant gutta er det flere som kan være med å kjempe om seier. «Vi må gjøre en jobb med kvinnene. Vi har nok ikke klart å finne resepten», uttalte landslagssjefen.

– Jeg opplever et vanvittig samhold blant jentene, jeg er blitt godt tatt imot inn på laget igjen, og trenerne som tok meg med. Men når det er sagt, så syns jeg kanskje noen ganger at vi kan fremstå bedre utad også da. Han kunne kanskje ventet til april, og ikke tatt det nå, sier Haga om Bjervig.

– Hva tenker du om en leder som ikke vet hvordan ledelsen skal løfte norsk damelangrenn?

– Da mener jeg han er på etterskudd, om jeg skal være helt ærlig. For de signalene kunne han tatt for lenge siden. Men de gjør jo også så godt de kan. At Therese presterer så godt her, er veldig imponerende. Men man må se hele laget, både sprint og distanse.

Langrennssjefen sier han vil ta en prat med damene søndag. Han vil ikke kommentere saken før han har gjort det.

Ragnhild Haga ble vraket fra landslaget sist vår, så ble hun vraket fra OL, men på grunn av corona ble hun med til Kina likevel. Og lørdag toppet hun det hele med å bli betrodd oppgaven som ankerkvinne på stafettlaget.

SKUFFELSE: Kvinnestafetten endte et godt stykke under pari for de norske jentene lørdag.

Bak Johaugs to gullmedaljer har det vært langt ned til resten av de norske damene på resultatlistene.

– Man må prøve og ha et positivt fokus. Det er ekstremt mange norske talenter på jentesiden. Man må bare forvalte dem godt og gi dem trygge og gode trenere og et bra opplegg, og ha fokus på trening og ikke alle rammene rundt. Ikke gi ti jakker og masse penger, det viktigste er treningsjobben som blir gjort, sier Haga til VG.

– Det har kanskje vært vanskelig, for det er så stort sprik i norsk damelangrenn og på laget, og de utfordringene har nok ikke vært så lett for ledelsen å løse, svarer Haga.

Hun tok to OL-gull i 2018, og har varslet om kvinneutfordringen.

– Jeg ga mitt innspill til at vi må ta vare på distanseløpere bak Therese for et år siden eller to. Da synes jeg ikke han hadde så så veldig gode planer. Jeg synes han burde legge noen klare planer, sier Haga.

Norge hadde ingen damer i sprintfinalen. Maiken Caspersen Falla var best på 8. plass.

Helene Marie Fossesholm har hatt en tung sesong. Men lørdag leverte 20-åringen en meget solid tredjeetappe og var i godt humør etterpå. Men hun etterlyser en ledelse som er mer positiv til damene.

– Man forholder seg til det på en profesjonell måte og så driter jeg egentlig i det de sier. Mitt forhold til Espen er veldig godt, men jeg syns det er litt synd å svartmale norsk damelangrenn så til de grader, det hjelper ikke på dem som vil opp og frem. Positivitet er ofte det som løfter folk frem, ikke det motsatte. Det kan man vel ta til seg, sier Fossesholm til VG.

Tiril Udnes Weng var uheldig og ble felt av en konkurrent på førsteetappen, og måtte ned i snøen. Hun setter pris på at Bjervig er ærlig.

– Vi har utrolig bra stemning i laget. Vi lar oss ikke påvirke av det. Takhøyde og ærlighet er det som skaper resultater, sier Udnes Weng til VG.

Neste på OL-programmet er lagsprint onsdag, før lekene avsluttes med tremila for damer neste søndag.