Slik skal de takle de ekstreme forholdene i Kina

LIVIGNO (Aftenposten): Johannes Høsflot Klæbo drev ikke med høydetrening før han ble helt nødt til det. Nå må han. OL blir høydeleker.

På en stripe kunstsnø på et jorde utenfor Livigno i 1800 meters høyde driver Johannes Høsflot Klæbo på med forberedelser til OL. Høydetrening har hatt lite av før. Nå må han og resten av langrennsløperne som skal til OL.

Det luktet gjødselmøkk over jordene utenfor Livigno. Men ett jorde var annerledes. En kritthvit stripe med kunstsnø og muligheter til å gå langrenn i 1800 meters høyde.

Ikke siden OL for snart 20 år siden i Salt Lake City har det vært viktigere for norske langrennsløpere å være forberedt på såkalt tynn luft. I Beijing skal de gå konkurranser rett under 1800 meter over havet.