Johaug om svenskenes meldinger: – Bryr meg ikke så mye om det

Svenske langrennsstjerner gikk høyt ut før sesongstarten, men Therese Johaug viste hvor det gjelder som mest: i skisporet.

ÖVERLEGSET: Therese Johaug smadret samtlige konkurrenter i søndagens jaktstart. Her feirer hun sammenlagtseieren i den såkalte mini-touren. Foto: Emmi Korhonen / Lehtikuva

21 minutter siden

– Jeg bryr meg egentlig ikke så mye om det. Det tirret meg bare mer, og gjorde meg ekstra motivert til å gode skirenn. De får stå for det de sier, sier Johaug til VG på den digitale pressekonferansen etter søndagens avsluttende jaktstart i Ruka.

I dagene opp mot sesongstarten i de finske skoger, har svenskene gått høyt ut og proklamert et tronskifte i damelangrenn.

Therese Johaug har på sin side bidratt litt til det ved å legge presset over på sine svenske utfordrere - blant dem Frida Karlsson, som ikke hadde en fin søndag i Ruka:

I sporet var det imidlertid klasseforskjell mellom Johaug og resten. Lørdag vant hun med 22 sekunder på ti kilometer klassisk, søndag avsluttet hun med å vinne med hele 47 sekunder foran nestekvinne.

31-åringen ble så spurt om hun tror svenskene kommer til å være mer varsomme i språket etter helgens maktoppvisning. Hun drar litt på det.

– De kan jo gå fort, så jeg skal aldri si aldri, men jeg ser for meg gode skirenn og stigende form fremover, sier Johaug.

Mot slutten av den avsluttende jaktstarten ble det dramatisk for de svenske jegerne. Linn Svahn og Maja Dahlqvist gikk i bakken, og førstnevnte regelrett hamret verbalt løst på lagvenninnen Ebba Andersson etter ulykken:

– Jeg fikk ikke med meg noen ting, så jeg har egentlig ingen kommentar. Det er kjedelig at de ødelegger for hverandre, sier Johaug.

– Hvordan var stemningen blant svenskene etter målgang? spør Dagsavisen.

– Jeg tror de var veldig frustrerte. Jeg så i alle fall noen svensker som gikk fort ut av målområdet, svarte Johaug.

Expressen-kommentator Tomas Pettersson gikk på sin side ut i egen avis og mente at Therese Johaugs «mentale spill» var gjennomskuet etter hennes soleklare seier i det første distanserennet.

– I fjor fikk jeg refs for å være for forsiktig, så nå tenkte jeg at jeg skulle legge litt press på henne (Frida Karlsson), sa Johaug til det.