Sverige følger Norge: Nei til verdenscup

Norge har allerede sagt nei til å delta i verdenscupen i langrenn i resten av 2020. Nå dropper også Sverige rennene i Davos og Dresden.

DROPPER VERDENSCUP: Frida Karlsson og Therese Johaug - og resten av de svenske og norske landslagene. Foto: KIMMO BRANDT / COMPIC

2. des. 2020 11:01 Sist oppdatert nå nettopp

Det svenske skiforbundet forklarer avgjørelsen med hensynet til løpernes helse i en pressemelding.

Mandag bestemte først Johannes Høsflot Klæbo (24) seg for å droppe verdenscupen resten av 2020. Det samme gjorde Emil Iversen (29) – som også står over Tour de Ski.

Tirsdag ble det så kjent at Norges Skiforbund har bestemt seg for ikke å sende utøvere til verdenscupen i langrenn fram til nyttår. Det samme kan skje med Tour de Ski på nyåret.

Før jul er det verdenscuprenn i sveitsiske Davos 12. og 13. desember og i tyske Dresden helgen etter.

– At vi nå har bestemt oss fra å avstå fra de kommende verdenscuprennene, har vært en vanskelig beslutning, men det er tatt med løpernes helse i fokus.

– Vi vet at beslutningen skaper skuffelse for løperne, men også for publikum foran TV-en, sier Sveriges langrennssjef Daniel Fåhraeus.

Den svenske legen Per «Pliggen» Andersson sier:

– Om det går galt, kan sykdommen få potensielt alvorlige konsekvenser for den som smittes. Ingen av oss er villige til å ta den risikoen, sier han ifølge pressemeldingen.

Vegard Ulvang, som er øverste sjef for langrenn i Det internasjonale skiforbundet (FIS), sa til VG mandag at han er innforstått med at det kan komme vanskelige avgjørelser i løpet av vinteren så lenge pandemien herjer.

– Det er et merkelig år, og det kommer garantert til å prege oss. Men den evalueringen som er gjort etter Ruka hvor det er diskutert med trenere og andre involverte, er positiv, sa Ulvang.

Langrennsløperne er naturlig nok opptatt av å være friske mot vinterens VM, som etter planen arrangeres i Oberstdorf fra 23. februar til 7. mars 2021.