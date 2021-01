Satte på plass venninnen i spurtduell: - Jeg gikk inn med selvtillit

Anne Kjersti Kalvå vant spurtoppgjøret mot venninnen og gikk inn til karrierens beste NM-plassering.

Anne Kjersti Kalvå sikret seg fjerdeplassen på 15 km skitathlon under NM i Granåsen i søndag. Marte Skaanes ble nummer fem. Foto: KimNygaard

GRANÅSEN: Det var ikke noe å gjøre med suverene Therese Johaug under damenes 15 km skiathlon i Granåsen søndag. Johaug vant NM-gull med 1,07 minutters margin foran sølvvinner Heidi Weng. Heidi Marie Fossesholm ble nummer tre.

– Jeg har hatt mine treningstimer med Marte (Skaanes journ.anm.) og visste at jeg hadde taket på henne på oppløpet. Jeg gikk inn med selvtillit der, sier Kalvå om oppgjøret mellom de to på oppløpet.

Beste NM-resultat

I mål ble Kalvå klokket i mål tre tideler foran Skaanes som ble henvist til femteplass, et resultat som for henne er karrierebeste i NM-sammenheng.

– Marte har vært sterk på trening i hele år. På sitt beste er hun vel så god som meg. Det er artig at hun også får det til på hjemmebane, sier Anne Kjersti Kalvå.

Anne Kjersti Kalvå og Marte Skaanes leverte begge karrierebeste i NM-sammenheng i Granåsen søndag. Kalvå ble nummer fire på 15 km skiathlon, mens Skaanes ble nummer fem. Foto: Kim Nygaard

Hennes egen fjerdeplass er også karrierebeste i NM-sammenheng. Det kom på et perfekt tidspunkt for 28-åringen med tanke på å gjøre seg aktuell for VM-laget som tas ut i slutten av måneden.

– Nå er planen min å komme seg inn på worldcup-laget, og så får vi ta det derfra, sier Kalvå om hva hun tenker om en tur til VM i Oberstdorf.

Lader opp i Trondheim

Hun gleder seg over at formkurven peker oppover og at avstanden til NM-bronsen var kun 20 sekunder.

– Jeg følte meg sprek. Det var bare å jage og henge med så godt som mulig.

Etter NM blir hun værende i Trondheim.

– Nå er det fine forhold i Bymarka, så etter NM blir det noen rolige langturer der hvor jeg skal samle overskudd, sier Anne Kjersti Kalvå.

Marte Skaanes har ikke vært tilgjengelig for kommentar etter løpet.