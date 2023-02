Dopingdømte østerrikere påmeldt Vasaloppet - tvilsomt om de stiller til start

MALBORGHETTO (VG) Tirsdag er dopingutestengelsen til den østerrikske langrennsduoen Max Hauke og Dominik Baldauf ferdig sonet. De er begge påmeldt Vasaloppet, men det er tvilsomt om de går.

Det var langrenn.com som meldte at de to var påmeldt «Nattvasan 90» - turrenn-versjonen av Vasaloppet i Sverige.

Hauke opplyser imidlertid til Expressen at han ikke stiller til start grunnet sykdom.

– Jeg håper å kunne gjøre det neste år med Dominik i stedet, men jeg vil være tydelig på at jeg ikke har planer om et ekte comeback i verdenscupen eller noe profesjonelt løp. Jeg vil bare gå mindre løp for moro skyld, sier han til den svenske avisen.

Hauke og Baldauf ble utestengt i fire år etter at de ble tatt i doping i februar 2019. Dommen gikk ut tirsdag 28. februar 2022.

Simen Hegstad Krüger, VM-gullvinner på fredagens 30 kilometer med skibytte, sa følgende om Hauke og Baldaufs mulige comeback på en pressekonferanse tirsdag.

