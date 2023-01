Sundby rister på hodet av langrennssjefens svar: – Klarer ikke ta det seriøst

OBERSTDORF (VG) Langrennssjefen tar Emil Iversens Tour de Ski-oppladning i forsvar og sender et lite stikk i retning av en kritisk Martin Johnsrud Sundby. Det får den tidligere landslagsveteranen til å riste på hodet.

UENIGE: Viaplay-ekspert Martin Johnsrud Sundby, langrennsløper Emil Iversen og langrennssjef Espen Bjervig.





8 minutter siden

Etter første Tour de Ski-konkurranse og prolog-exit kritiserte Sundby Iversen for å ikke ha ladet opp i høyden. Han uttalte blant annet at han mente Iversen bommet fullstendig.

På spørsmål om hvordan langrennssjef Espen Bjervig ser på kritikken fra Viaplay-ekspert Sundby sist helg, svarer Bjervig innledningsvis at den får stå for hans regning.

Han slår deretter fast at utøverne velger forskjellig, vil vente med å konkludere, men påpeker etter hvert dette:

– Vi må huske på at det var Martin som innledet det at norske herrer ikke skulle til høyden fordi han ikke hadde troen på det, sier Bjervig.

– Så Sundby skal ta sin del av skylden for at Iversen ikke lader opp i høyden i år?

– Nei, men på slutten av sin karriere var Martin pådriver for å avslutte høydetrening fordi han mente det ikke hadde effekt. Han ville at vi skulle trene i lavlandet i stedet.

Les også Martin Johnsrud Sundby om Emil Iversen: – Bommer fullstendig

SVARER SUNDBY: Langrennssjef Espen Bjervig, her under årets Tour de Ski.

Det får Sundby til å riste på hodet.

Han startet debatten i Viaplay-studio på den første konkurransedagen av Tour de Ski. Iversen røk rett ut av prologen og Sundby mente det ikke kom som noen overraskelse at trønderen ikke kom til å levere.

Iversen kom nemlig rett fra en oppladning i lavlandet og til konkurranser i den krevende tynnluften i Val Müstair på rundt 1600 meters høyde.

– I mine øyne bommer Emil fullstendig når han lader opp i Meråker, sa Sundby.

Etter to renn i Tour de Ski har også Iversen gitt opp kampen om å hevde seg i sammendraget.

Fakta Gjenstående etapper i Tour de Ski: To konkurranser er gjennomført i Val Müstair. Gjenstående program er som følger: I Oberstdorf (Tyskland): Tirsdag 3. januar: 10 km klassisk individuell start.

Onsdag 4. januar: 20 km jaktstart fristil. I Val di Fiemme (Italia): Fredag 6. januar: Sprint klassisk.

Lørdag 7. januar: 15 km fellesstart i klassisk.

Søndag 8. januar: 10 km fellesstart fristil. PS 1: Kvinner og menn går samme distanser gjennom hele touren.

PS 2: Tour de Ski vises på TV 3 og Viaplay. Vis mer

Når Sundby nå får høre hvordan langrennssjef Bjervig tar Iversen i forsvar, rister han bare på hodet.

– Hvis det er dette som er svaret til Bjervig, så svarer han ikke på spørsmålet, men noe helt annet. Det å sammenligne høydetrening og høydeakklimatisering er to vidt forskjellige ting og har to forskjellige effekter, sier Sundby.

Viaplay-eksperten sier alle utøverne vet at akklimatisering, som er en slags tilpasning til nye omgivelser, har dokumentert effekt, der det optimale er å forberede seg på den gitte konkurransehøyden.

– Det er dette som er optimalisering. Jeg klarer ikke ta det seriøst når de blander akklimatisering og høydetrening, sier Sundby.

HAR MYE TOUR DE SKI-ERFARING: Martin Johnsrud Sundby har vunnet Tour de Ski før. Her sammen med Finn-Hågen Krogh og Sergej Ustjugov under 2016-utgaven.

Bjervig påpeker også i intervjuet med VG at Sindre Bjørnestad Skar, som ikke har ladet opp i høyden, er et godt eksempel på en som har klart å levere godt.

Skar har nemlig en tredje- og femteplass fra de to første rennene i Val Müstair.

Men ellers trenden er ganske tydelig. De som har ladet opp i høyden har gjort det godt og kjemper så godt som alle kjemper om sammenlagtseieren i årets Tour de Ski.

Fakta Slik har norske utøvere ladet opp til Tour de Ski: Resultater de to første konkurransene i parentes: I høyden i Pontresina, Davos og St. Moritz i Sveits på mellom 1500-1800 meter: Lotta (3, 5)og Tiril Udnes Weng (4, 1), Anne Kjersti Kalvå (6, 4), Astrid Øyre Slind (36, 10), Julie Myhre (45, 49), Johannes Høsflot Klæbo (1, 1), Pål Golberg (8, 2), Sjur Røthe (47, 11) og Didrik Tønseth (25, 10). Disse har ladet opp i lavlandet i forkant av Tour de Ski Heidi Weng (53,8), Silje Theodorsen (24, 22), Mathilde Myhrvold (15, 24) og Margrethe Bergane (63, 55). Sindre Bjørnestad Skar (3, 5), Hans Christer Holund (48, 9), Simen Hegstad Krüger (18, 4), Emil Iversen (45, 35), Håvard Moseby (34, 24). Vis mer

Didrik Tønseth var blant dem som ladet opp i høyden i forkant av Tour de Ski. På spørsmål om han forstår kritikken rettet mot Iversen, svarer han slik:

– Om Emil hadde et mål om å gå fort her, så hadde han vært i høyden. Han hadde selvfølgelig et mål om å gå fort, men han vet også at skal det bli optimalt, så må han til høyden i jula, han også.

– Det har han valgt å ikke gjøre. Du ser det på resultatlistene også, du ser en rød tråd der de som har vært i høyden i julen gjør det greit, sier Tønseth.

GOD ÅPNING: På årets Tour de Ski, for Didrik Tønseth, her under sprintprologen i Val Müstair i Sveits.

Konfrontert med Sundbys utspill påpeker Iversen syrlig at han synes det er artig at han skal ta ansvaret for opplegget til halve troppen.

– Og skal du være ekspert, så er det bedre å kritisere opplegget før det begynner i stedet for å angripe folk som mislykkes i etterkant. Vi har jo ikke hørt noe før Touren begynte, sier trønderen.

Fakta Slik er Tour de Ski sammenlagt etter to av syv etapper: Kvinner: 1) Tiril Udnes Weng

1) Kerttu Niskanen +0,0

1) Frida Karlsson +0,0

4) Anne Kjersti Kalvå: +2,0 sekunder

5) Lotta Udnes Weng +22

6) Katharina Hennig +42 Øvrige norske:

9) Heidi Weng +1 minutt og 3 sekunder

10) Astrid Øyre Slind +1.04

22) Silje Theodorsen +1.38

23) Mathilde Myhrvold +2.00

49) Julie Myhre +2.56

55) Bergane +3.25. Herrer: 1) Johannes Høsflot Klæbo

2) Federico Pellegrino +10 sekunder

2) Pål Golberg 0.10

4. Simen Hegstad Krüger +28

5) Sindre Bjørnestad Skar 0.29

6) Martin Løwstrøm Nyenget +33 Øvrige norske:

9) Hans Christer Holund +34

10) Didrik Tønseth +35

11) Sjur Røthe +35

24) Håvard Moseby +1.26

35) Emil Iversen +1.51 Vis mer

Han forteller videre at han sliter med å få til høyden. Han har forsøkt mye, synes ikke det er enkelt og blir ikke klokere på sitt eget forhold til det å trene og prestere i tynn luft.

– Jeg har ikke noe problem med å innrømme at jeg ikke får ut mitt beste da. Problemet er at jeg blir mindre og mindre sikker for hver dag jeg er i høyden. Det er ikke så enkelt som folk skal ha det til. Det er ikke bare å være i høyden en uke eller to så løser det problemet seg. Jeg har jo prøvd det også, sier han.