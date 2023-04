Klæbo etter landslagsexiten: – Det har vært en hektisk uke

I et intervju med TV 2 sier Johannes Høsflot Klæbo (26) at det føles som et riktig valg at han sa nei til landslaget.

STÅR PÅ SITT: Johannes Høsflot Klæbo, her fra VM i Planica i mars.

29.04.2023 11:10 Oppdatert 29.04.2023 11:41

– Det har vært en hektisk uke. Det har kanskje vært mer for faren min. Jeg har tatt et valg og stått i det, og jo lengre det går, jo mer riktig føles det, sier Klæbo til TV 2 og fortsetter:

– Jeg kan ikke gå på kompromiss med meg selv, så valget står jeg for, sier han.

Sist søndag slapp Klæbo nyheten om at han dropper landslaget, og begrunnet det blant annet med at det ga Norges Skiforbund muligheter til å redusere kostnadene sine og bruke penger på andre utøvere.

– Jeg vet også at flere har ment at jeg har fått en særbehandling som jeg ikke burde ha fått – og som de mener er uakseptabelt. Nå når jeg er ute av landslaget, slipper de å tenke på det de mener er forskjellsbehandling. Jeg sto for det meste på egne ben også sist sesong. Nå skal jeg stå helt på egne ben, sa Klæbo i en pressemelding da.

Det var en fremstilling landslagsutøverne ikke kjente seg igjen i.

– Det har vært en sak. Det er nok noe jeg kunne gjort annerledes og. Det er en dialog, og det er viktig for meg å si til dem. Jeg skal ikke stå her og lange ut til alt og alle. Jeg har sagt alt om hva jeg mener til dem (utøverne), sier Klæbo lørdag.

Les også Kjenner seg ikke igjen i Klæbo-fremstilling: – Kjedelig om han har opplevd det sånn

Lørdag skal Klæbo på Bysprinten i Mosjøen, og i den anledning stilte han til intervju med rettighetshaver TV 2.

Det er første gang skistjernen har uttalt seg etter pressemeldingen søndag.

– Dette har ikke skjedd over natten. Det har vært en prosess, og nå var det dråpen som gjorde at det rant over. Det er på tide at det blir en bedring. Som jeg sa, så følte jeg at lagkamerater ikke ble behandlet rettferdig, og da blir det ganske enkelt, sier han til kanalen om hvorfor han sa nei til landslaget.

Klæbo forteller at han helst skulle vært en del av et lag, men at han måtte si fra på et punkt.

– Det er skuffende, men nå får vi prøve noe annet og gjøre det beste ut av det. Jeg får dra til høyden og gjøre min greie, sier Klæbo.

– Det har vært mange tilbakemeldinger fra både nære og folk jeg ikke snakker med. De har gitt støtte, og det setter jeg pris på.