Gir opp OL allerede før sesongen starter

Jan Thomas Jenssen mener nåløyet er for trangt til å kvalifisere seg.

– For meg er Tour de Ski sesongens store mål. Jeg vil gå der, sier Jan Thomas Jenssen. Han gir opp OL allerede før sesongstart.

Nå nettopp

LIVIGNO: – OL går uten meg. Det er åtte plasser i troppen, og jeg blir for smal. Du må nesten kunne gå tre av distansene for å være aktuell, og jeg er ikke god nok for det nå. Jeg har innsett at det blir for vanskelig for meg.

Det sier Jan Thomas Jenssen til Adresseavisen.