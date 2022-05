Fossesholm tar stor avstand fra Stepanova: – Blitt både skuffet og irritert

MAJORSTUEN (VG) Helene Marie Fossesholm (20) har blitt kjent med Veronika Stepanova (21) etter skirenn i flere år. Fossesholm er skuffet over russerens uttalelser i forbindelse med krigen i Ukraina.

FORBAUSET: Helene Marie Fossesholm har konkurrert mot Veronika Stepanova i flere år. De har ulikt syn på krigen i Ukraina og utestengelse av russisk idrett.

3. mai 2022 09:54 Sist oppdatert nå nettopp

– Jeg kjenner Veronika litt og hun er en veldig hyggelig jente, men jeg har lagt merke til at innleggene i det siste strider mot mine verdier og det jeg står for. Det tar jeg stor avstand fra. Jeg har blitt både skuffet og litt irritert, sier Fossesholm til VG.

Både hun og Stepanova er 2001-årgang og har konkurrert i løypa i flere år. De har også utvekslet noen kommentarer på hverandres Instagram tidligere, men siden krigens start har de ikke hatt kontakt.

Sist uke var Stepanova på plass under en seremoni i regi av Russlands president Vladimir Putin, for å hylle de russiske OL-heltene fra Beijing. Fra scenen roste hun presidenten og mente han hadde gjort Russland «sterkt, stolt og vellykket».

Stepanova fortsatte på en måte som tydet på at hun hadde krigen i Ukraina og sanksjonene mot russisk idrett i tankene:

– Men vi er på rett vei, og vi vil definitivt vinne, akkurat som vi vant i OL, sa Stepanova.

Det russiske gull-lagets ankerkvinne fra OL var kritisk til Emil Iversens mening om at russere bør utelukkes fra idrett frem til Putins regime er borte. I flere innlegg har Stepanova også ytret motstand til utestengelsen av russisk idrett.

TAKKET PUTIN: Veronika Stepanova takket Vladimir Putin for det han gjorde for idrett.

Fossesholm synes det er vanskelig å forutse hvordan det blir å møte russere i løypa en gang i fremtiden. Foreløpig er Russland utestengt fra nærmest all idrett.

– Jeg tror det blir rart uansett. Man skal skille idrett og politikk, men så har du Russland som bruker idrett som propaganda. Da blir det feil å skille det, for de skiller det ikke selv. Utøverne deres skiller det heller ikke, sier Fossesholm.

At russerne har lagt neste treningssamling til Krim har også skapt reaksjoner. Russland annekterte Krim i 2014, og tidligere i vinter var Aleksandr Bolsjunov blant idrettsstjernene som var på scenen under en feiring av dette før Putin talte til tusenvis av russere.

Simen Hegstad Krüger skulle ønske noen av de russiske konkurrentene sto opp mot Putins krig.

– Det føles litt som en uvirkelig situasjon å være i. Jeg synes det er kjempesynd at ingen russiske løpere tør å stå opp mot krigen. Jeg sitter med en følelse av at de ikke tør å snakke mot, og er redd for konsekvensene for hva som kan skje om de ytrer seg mot regimet, sier Krüger.

– Jeg er helt sikker på at det er noen russiske utøvere som er mot det som skjer.

KONKURRENTER: Simen Hegstad Krüger tok bronse på «femmila» under OL som Aleksandr Bolsjunov vant.

I Russland er det ikke lov å bruke ordet krig. Mediene er statsstyrt.

– Det er en situasjon jeg ikke så for meg vi skulle komme i for noen måneder siden. Jeg har vanskelig å se for meg at det blir russisk deltagelse til vinteren. Det kommer selvfølgelig an på hvordan krigen utvikler seg, men det er synd for konkurransen i langrenn. Men samtidig er det viktig at man ikke later som ingenting har skjedd. Det er vanskelig, sier Hans Christer Holund.