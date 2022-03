Dette skal Johaug gjøre nå: – Skummelt å bare legge seg på sofaen

Therese Johaug (33) har allerede mange jern i ilden og kommer ikke til å ta livet helt med ro etter endt karriere.

GULLKVINNE: Therese Johaug på vei hjem fra Kina med tre gullmedaljer. Det ble stjerneutøverens siste medaljer som langrennsutøver på toppnivå.

Etter 15 år som profesjonell langrennsløper, med en rekke seire og medaljer på veien, tar Therese Johaug skiene av og skal finne andre ting å fylle tiden med.

Selv om mange unner 33-åringen litt etterlengtet hvile, kommer hun neppe til å legge helt om på livsstilen.

– Hun kommer nok til å holde seg i form. Med den treningsbelastningen hun har utsatt seg for, vil det være skummelt å bare legge seg på sofaen, sier bror og støttespiller, Karstein Johaug til VG.

Langrennsløperen har tidligere fortalt at hun trener 1000 timer i året, og er antageligvis blant Norges best trente idrettsutøvere. Mye trening, reising og konkurranser gir imidlertid lite rom for andre aktiviteter.

– Nå vil ikke ski og toppidrett være førsteprioritet i alt hun gjør. Nå har hun tid til å møte mer familie og venner, sier broren.

Gjennom karrieren har Johaug også bygget opp en lukrativ merkevare. Skiløperen står som 100 prosent eier av selskapet Setra AS, som i 2020 hadde driftsinntekter på drøye tre millioner kroner.

Klesselskapet Johaug har blitt svært populært og Johaug selv står oppført med en formue på flere titalls millioner kroner. Hennes manager, Jørn Ernst, begrunner avgjørelsen om å legge opp slik:

– Det er på tide å tenke på å stifte familie og slikt. Vi har forberedt dette en stund, med egne merkevarer og prosjekter vi skal jobbe videre med. Hun kommer helt sikkert til å bruke mye tid på dette, forteller Ernst til VG.

Johaugs trener, Pål Gunnar Mikkelsplass, tror også merkevaren blir viktig for skistjerne.

– Ja, mer det enn å gå Vasaloppet. Men det kan dukke opp motivasjon til å gjøre ting etter man har lagt opp, men slik jeg kjenner Therese gjør hun ingenting 80 prosent, forteller han.

De siste årene har Johaug også bemerket seg på andre idrettsarenaer. Sommeren 2020 debuterte hun på 10 000 meter på bane på Bislett: Det endte med årsbeste i verden og innfrielse av VM-kravet på 10.000 meter. Året etter var hun bare åtte sekunder bak OL-kravet på samme distanse.

Andre store langrennsløpere, som Marit Bjørgen og Martin Johnsrud Sundby, har forsøkt seg i Ski Classics etter endt karriere.

– Vi har ikke snakket om det. Det vi har pratet om er eventuelt å legge opp. For mange er det tøft, men når du har noe å gi til, som Therese har med sitt eget varemerke, er det litt tryggere. Hun har vært flink som har lagd en jobb der, forteller Mikkelsplass.

– Vi har ikke pratet noe om hverken Ski Classics eller løping ennå, forteller Karstein Johaug.

I langrennsmiljøet har flere utøvere etterlyst flere kvinnelige trenere. Mange peker også på Johaug som en rollemodell og forbilde. Er denne sesongen det siste langrennssporten får nyte godt av Johaugs kvaliteter eller vil hun bidra også i fremtiden?

– Hun vet enormt mye om trening, og kan være en veldig stor ressurs. Hun kjenner toppidrettsboblen, og har vært gjennom flere oppturer og nedturer enn de fleste, og kan gi mange råd som en mentor eller trener i en gruppe. Men da må du sette av tid nok. Hun vil nok få mange forespørsler og ideer, sier Mikkelsplass.