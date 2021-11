Johaug knuste alle – landslagstreneren ga Haga-hint

BEITOSTØLEN (VG) Therese Johaug (33) var overlegen igjen på Beitostølen. Samtidig gjorde Ragnhild Haga (30) et nytt toppløp som kanskje sender henne til verdenscupåpningen i Ruka.

VANT: Therese Johaug vant lørdag og søndag på Beitostølen.

21. nov. 2021 12:05 Sist oppdatert nå nettopp

Johaug vant suverent lørdag. Og like oppskriftsmessig var hun suveren søndag på 10 kilometeren i fri.

– Kroppen var bra. Det var hardt og brutalt, men jeg har fått gode svar på at jeg er der jeg pleier å være. Det tar jeg med positivt inn mot neste helg, sier Johaug til VG.

Johaug ledet med 21 sekunder etter 6 kilometer. Hun fortsatte å øke, og tok igjen Heidi Weng som startet 30 sekunder foran. Det holdt likevel til klar 2. plass for Weng, som var 35,4 sekunder bak Johaug i mål.

– Jeg er veldig fornøyd. Jeg ble fort stiv, men klarte å stå på inn. Det holdt til en god plassering, så er jeg like langt bak som jeg pleier å være på Beitostølen, sier Heidi Weng, som også ble nummer to lørdag, til VG.

– Therese og Heidi er solide. Det er knalløp det de har gjort begge dager her, sier landslagstrener Ole Morten Iversen.

Fakta Resultater 10 km friteknikk: 1. Therese Johaug, 21,54.4

2. Heidi Weng, +35,4

3. Ragnhild Haga, +45,1

4. Silje Therodorsen, +1,01.7

5. Silje Øyre Slind, +1,20.4

6. Astrid Øyre Slind, +1,22.6 Vis mer

RASK: Therese Johaug tok igjen Heidi Weng på søndagens 10 kilometer friteknikk.

Det var kvinnefall foran 10-kilometeren. Hverken Helene Marie Fossesholm, Anne Kjersti Kalvå eller Udnes Weng-tvillingene Lotta og Tiril stilte til start.

Ragnhild Haga, som ble vraket fra landslaget i vår, benyttet muligheten godt i deres fravær. Og gikk inn til ledelse, men endte på 3. plass, 45 sekunder bak Johaug.

– Det er veldig morsomt å få til når det virkelig gjelder. Jeg har lagt mye press på meg selv. Det er viktig å melde seg på, og jeg føler jeg er omtrent der jeg håpet på, sier Ragnhild Haga til VG.

Iversen med Haga-hint

Hun ble nummer fem lørdag. Dermed er Haga høyaktuell for en tur til Ruka kommende helg.

– Det er en selvfølge at Ragnhild skal gå i Ruka, mener NRK-ekspert Fredrik Aukland til VG.

Haga avslørte at hun skulle ha en prat med landslagstrener Iversen etter løpet.

– Gode løp her er en god søknad. Resultater teller, og du trenger ikke å være landslagstrener for å se at Ragnhild har lagt inn en god søknad. Det er gledelig det hun har vist, sier Iversen.

PÅ PALLEN: Therese Johaug vant 10-kilometeren foran Heidi Weng (t.v.) og Ragnhild Haga.

Haga ble olympisk mester på 10 kilometer friteknikk for snart fire år siden. Hun vet ikke hva hun skal tro om verdenscupåpningen.

– Jeg ble skuffet da jeg ble vraket fra stafetten i VM og skuffet da jeg ikke kom med på landslaget, så jeg tar ikke noe for gitt. Men jeg synes jeg fortjener sjansen og har lagt inn en god søknad, men uttak er alltid vanskelig, sier Haga til VG.

Hun er klar på at hun ønsker å gå flere øvelser i OL, og trekker frem 15 kilometer med skibytte og stafett.

– Det er utrolig moro å se at Ragnhild er i så godt slag. Det unner jeg henne virkelig, sier Johaug om Haga.

Karlsson i form

Sverige har sin nasjonale langrennsåpning i Gällivare, der vant Frida Karlsson 10 kilometer klassisk lørdag, foran Ebba Andersson og Charlotte Kalla.

– Det var veldig sterkt. Det blir spennende å se neste helg, sier Johaug om Karlssons form.

Kommende helg får vi den første duellen mellom Karlsson og Johaug, når verdenscupen starter i Ruka.