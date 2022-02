OL-analyse: Så mange gull tar Norge

Et amerikansk analyseselskap mener de har fasiten allerede før første stavtak er tatt: Norge tar flest medaljer i OL.

GULLGROSSISTER: Disse tre vil håve inn medaljer for Norge, skal vi tro et troverdig amerikansk analyseselskap.

2. feb. 2022 09:25 Sist oppdatert 15 minutter siden

Det er det Nielsen-eide selskapet Gracenote som hevder de har data som viser at Norge vil være overlegent best på medaljefronten i Beijing.

I 2018 i Sør-Korea toppet Norge medaljestatistikken med 39 gull, sølv og bronse – åtte flere enn Tyskland på 2. plass. Nå mener Gracenote at vi skal være enda mer overlegne.

De spår norsk OL-fest i Beijing med 44 medaljer, 28 av dem i paradegrenene skiskyting og langrenn.

Det er enda flere medaljer enn det nyhetsbyrået AP har spådd at Norge skal ende opp med.

– På grunn av coronapandemien er det potensielt vanskeligere å forutse Beijing-OL enn tidligere mesterskap. Men Gracenote forventer at Norge skal toppe medaljestatistikken for andre OL på rad, skriver selskapet på sin nettside.

Der legger de også frem sin endelige virtuelle medaljetabell før OL, som ble publisert onsdag morgen.

Hvis de får rett betyr det enda en ny OL-rekord. De 39 norske medaljene i Sør-Korea var flest medaljer av ett land i vinter-OL noensinne.

OL-STUND: Johannes Høsflot Klæbo kan ha mer gull i munn i disse olympiske lekene, ifølge Gracenote.

Da ble det 14 gull, 14 sølv og 11 bronse. Gracenote mener at Norge vil smadre de tallene med 21 (!) gull, 13 sølv og 10 bronse i Kina. Det er for øvrig én gullmedalje mindre enn forrige Gracenote-måling for en måned siden.

Tyskland og den russiske olympiske komité ligger an til plassene bak.

Over 60 prosent av medaljene kommer i skiskyting (15) og langrenn (13) om vi skal tro tallknuserne. Det ventes åtte gull i hver av de to idrettsgrenene.

Her er utøverne Gracenote ber oss «se opp for»:

Aleksander Aamodt Kilde

Johannes Thingnes Bø, Sturla Holm Lægreid, Marte Olsbu Røiseland, Tiril Eckhoff

Johannes Høsflot Klæbo, Therese Johaug

Jarl Magnus Riiber

Marius Lindvik

Marcus Kleveland

OL-DRONNING? Analyseselskapet mener Therese Johaug blir årets OL-dronning. Her jubler hun for bronse under OL i Russland i 2014. Hun har aldri vunnet OL-gull.

Det vurderes videre at Therese Johaug blir OL-dronning med fire gull i langrenn, tre av dem i individuelle konkurranser, skriver NTB. Johannes Thingnes Bø tar også fire gull, hvis spådommen slår til.

Johaug gikk var utestengt for doping i forrige OL og har ennå ikke vunnet et individuelt OL-gull.