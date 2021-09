Noen skal ut: – Vi risikerer at mulige medaljevinnere må være hjemme

LAVAZÈ (Aftenposten): Det har alltid vært vanskelig å komme til mesterskap som norsk langrennsløper. Til OL i Beijing blir det vanskeligere enn noen gang.

Norske langrennsløpere på rolig trening opp bakkene fra Val di Fiemme. Det er ikke sikkert at alle disse får billett til Beijing-OL. Nåløyet er trangere enn før. Foran Sjur Røthe og Sindre Bjørnestad Skar. Bak Røthe Harald Østberg Amundsen og Johannes Høsflot Klæbo.

Det gikk rolig under den tre timer lange treningsøkten fra VM-stadion i Val di Fiemme og opp til høydeleiren på 1800 meter. Såpass rolig at løperne gikk og småsnakket sammen. Et tema var sikkert uttak til OL.

De to trenerne Eirik Myhr Nossum (allroundlandslaget) og Arild Monsen (sprintlaget) samt langrennssjef Espen Bjervig må gjøre noen tøffe valg rundt nyttår. De får lov til å velge ut bare åtte løpere. Det er Fis og IOC som har satt nye grenser for hvor stor OL-troppene får lov til å være.

– En ting er sikkert. Det kommer til å bli bråk, sier langrennssjef Espen Bjervig.

Fakta Landslagene Disse 11 er på elitelandslagene for herrer. Bare åtte norske langrennsløpere får reise til Beijing-OL i februar. Sprint: Johannes Høsflot Klæbo Erik Valnes Sindre Bjørnestad Skar På Golberg Håvard Solås Taugbøl Allround: Emil Iversen Hans Christer Holund Simen Hegstad Krüger Harald Østberg Amundsen Sjur Røthe Martin Løwstrøm Nyenget Vis mer

Mange som er gode nok

På de to norske elitelandslagene er det i dag tilsammen 11 løpere. Når vi vet at det er en rekke løpere uten landslagsplass som satser like hardt, blir det et hardkjør fra første stavtak på snø. Alle må vise seg frem. Selv ikke regjerende olympiske mestere har friplass slik de har i VM.

– Det kommer til å bli litt av et sjøslag før vi har fått valgt ut de åtte. Vi hadde 13 gutter i VM nå sist vinter. Da sier det seg selv at den niende, han siste som ikke blir tatt ut til OL, han er en god skiløper. Vi risikerer at løpere som har vært på pallen i verdenscupen, må bli hjemme. Og er du god nok til pallen i verdenscupen, så er du også god nok til å ta medalje i OL, sier Eirik Myhr Nossum.

Treneren for allroundlandslaget, Eirik Myhr Nossum, fulgte treningene fra sin elektriske supersykkel. Han får en tøff jobb med å ta ut de åtte som skal til Beijing.

Det blir viktigere enn noen gang å ta med løpere som kan prestere i mer enn bare skøyting, mer enn bare klassisk, mer enn bare sprint.

– Vi må sy sammen en tropp som er rustet for alt. Vi må være godt dekket opp på alle distanser. Jeg har grå hår fra før, og det blir ikke bedre før jeg har tatt ut denne troppen, sier allroundtreneren.

Nossum innser at Norge ikke nødvendigvis kommer til å ha de fire beste norske langrennsløperne til start på alle distanser. Noen må være hjemme.

– Dette blir utfordrende, og det blir en stor forskjell. Det blir tøft for de som må sitte hjemme og vite at de kunne tatt OL-medalje, sier sprinttrener Arild Monsen.

Sprintertrøbbel

En løper som Håvard Solås Taugbøl er i første rekke sprinter. Han tok bronse i VM bak Johannes Høsflot Klæbo og Erik Valnes. Problemet til Taugbøl er at han satser på sprint og kun det. Da stiller han litt dårligere.

– Sprintene før jul blir helt avgjørende for meg.

Han kunne ha valgt å prøve seg på litt lengre løp, men denne sesongen legger han alt inn på at han skal kvalifisere seg som en av de få rendyrkede sprinterne som får være med til OL.

De to andre nordmennene som var på pallen i VM-sprinten, har begge vist at de er litt mer anvendelige. Johannes Høsflot Klæbo har tatt store steg som distanseløper de siste sesongene. Erik Valnes ble norsk mester på 10 kilometer sist vinter og har en plan om å bli god på alt.

Sprinttrener Arild Monsen gir råd til Erik Valnes på en treningsøkt i Lavazè.

Skal lage bruksanvisning

– Det er stort engasjement rundt dette i Norge. Og jeg kommer til å få fryktelig mye kjeft, sier langrennssjef Espen Bjervig.

For å gjøre det klart for løperne hvordan og når de må prestere, og hvor godt de må prestere for å kunne sende inn mål på OL-dress, vil det bli laget en uttaksmanual.

– Vi holder på med denne nå, og den skal vi ha klar til høstmøtet vårt i forbundet. Spesielt på herresiden blir det vanskelig å komponere et lag som skal dekke alle konkurranser. Men det blir ikke et amerikansk uttak. Vi skal bruke skjønn.