Johaug kan gjøre som Bjørgen: - Naturlig å ha flere tanker i hodet

Therese Johaug (33) bekrefter overfor TV 2 at familieforøkelse er i tankene når hun planlegger avslutningen av karrieren. Hun kan gjøre som Marit Bjørgen.

Bjørgen ble mamma som 35-åring i 2015 og kom så tilbake med knallsterke prestasjoner i VM 2017 og OL 2018. Johaug har tanker om å gjøre det samme. Hun kan komme til å kombinere barn med fortsatt satsing på øverste nivå frem mot VM i Trondheim i 2025. Året etter er det OL i Italia.

– Hun er kommet i en alder hvor det er naturlig å ha flere tanker i hodet samtidig, sier manager Jørn Ernst til VG.

Johaug svarer følgende på TV 2s spørsmål om hun har «tenkt tanken på å ta et hvileår og stille i VM i Trondheim som Mamma-Johaug»:

– Ja, begge tankene er tenkt!

Therese Johaug har i syv år vært kjæreste med tidligere verdensmester i roing, Nils Jakob Hoff. I Ida Fladens podkast avslørte hun i fjor følgende om fremtidsplanene til samboerparet bosatt på Oslo vest:

– Jeg håper på at det blir noen barn etter hvert. Man er jo i den alderen hvor man begynner å telle litt på fingrene, og tenker at man kanskje må starte snart, tida flyr. Så har vi for så vidt fått oss et hus og har det veldig fint der, sa Johaug.

OL i Beijing er hennes klare mål denne sesongen. Johaug sto øverst på seierspallen hele fire ganger under VM i Oberstdorf sist vinter, men har fortsatt til gode å vinne OL individuelt. Hun har OL-gull i stafett fra 2010.

Fire år senere ble det et individuelt sølv i Sotsji. Marit Bjørgen vant tre gull under OL i Russland og gikk også VM i Falun året etter. Foran den mesterskapsløse sesongen 2015/2016 ble det kjent at Bjørgen var gravid. Hun fødte sin første sønn, Marius, i romjulen.

14 måneder senere gjorde hun knallsuksess med fire VM-gull som 36-årig mor. Therese Johaug vil være på samme alder under VM i Trondheim i 2025.

– Jeg var så heldig at jeg fikk opplevde VM i Oslo i 2011. Det å bli verdensmester på hjemmebane med så mye folk i Kollen, det er vel min største opplevelse. Og det å kunne få være med på noe slikt igjen hadde vært fantastisk. Men, det er lenge til VM i Trondheim, vi får se, sier Therese Johaug til TV 2 under landslagets høydesamling i Italia.

Marit Bjørgen plusset som mamma på med sine to siste gull og til sammen fem OL-medaljer som 37-åring i Pyeongchang. Hennes gode venninne, Therese Johaug, vil være like gammel når OL arrangeres i 2026.

Jørn Ernst bekrefter at Johaug overfor sine sponsorer og samarbeidspartnere har kommunisert at hun kan komme til strekke karrieren lenger enn til vinterens OL.

– Det som skjedde under VM i Oslo var fantastisk. Det er naturlig for henne å tenke på VM i Trondheim som et mål, sier Ernst. Manageren sier at det ikke foreligger noen konkret plan for hvordan hun vil løse sesongene som kommer etter Beijing-OL.

Therese Johaug vant sitt aller første individuelle VM-gull på tremila under VM i Holmenkollen for 10 år siden. Da distanserte hun nettopp Marit Bjørgen på sølvplass med 44 sekunder.