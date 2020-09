Northug var ikke ruspåvirket da han ble stoppet av politiet: – Det er klart Petter er lettet

Petter Northug hadde ikke alkohol eller andre rusmidler i blodet da han ble tatt for råkjøring for tre uker siden.

Petter Northug var ikke påvirket av alkohol eller andre rusmidler da han ble stoppet av politiet for tre uker siden. Terje Pedersen

NTB

2. sep. 2020 09:15 Sist oppdatert nå nettopp

Det bekrefter Øst politidistrikt i en pressemelding onsdag morgen.

Som følge av resultatet frafaller politiet den delen av siktelsen som omhandlet kjøring i ruspåvirket tilstand.

– Det er klart at Petter er lettet over at resultatet ble slikt. Men det er i samsvar med det som han også forklarte til mediene på pressekonferansen, sier Northugs advokat Halvard Helle til Aftenposten.

Politiet opplyser at analyseresultatet av blodprøven som ble tatt av Northug torsdag 13. august, var klart tirsdag ettermiddag.

«Det ble ikke påvist alkohol eller andre rusmidler i blodet», heter det i pressemeldingen.

Samtidig opprettholdes den delen av siktelsen mot Northug som omhandler oppbevaring av narkotika og fartsovertredelse.

Northug advokat er klar på at denne avklaringen nå vil påvirke det rettslige oppgjøret i etterkant.

– Dette vil ha stor strrafferettslig betydning for Petter Northugs sak, sier Helle uten at han vil si noe mer om hvordan det kan påvirke en straffeutmåling.

Den tidligere skistjernen må fortsatt møte i retten. Det kommer trolig til å bli en rask rettssak.

– Det er grunn til å tro at det ender med en tilståelsesdom, sier advokat Halvard Helle.

Det vil si at Northug da må gi en uforbeholden tilståelse på eventuelle tiltalepunkter. Saken får da en forenklet behandling i domstolen.