Sundby meldes startklar til prøve-VM

35-årige Sundby har slitt med vond rygg denne sesongen. Han valgte å bryte 15-kilometeren i fri teknikk i Davos før jul. Siden har han ikke konkurrert i verdenscupen.

Røa-løperen var i utgangspunktet tatt ut til sist helgs verdenscuprenn i Nove Mesto, men valgte å overlate plassen til Didrik Tønseth som følge av at han var «1,3 prosent i tvil» om comebacket kom en uke for tidlig.

Til helgens renn i Oberstdorf føler åpenbart Sundby seg klar.

Tirsdag var han med da Norges Skiforbund presenterte den norske troppen til det som kommende helg blir et lite prøvemesterskap foran neste års VM i den tyske skimetropolen.

30 kilometer skiathlon står på programmet for Sundby og konkurrentene i Oberstdorf lørdag. Therese Johaug og resten av verdenseliten på kvinnesiden skal ut på den halve distansen.

Søndag er det sprint i klassisk stil.

De uttatte er fra elitelagene, med unntak av Veidekkeløper Håvard Solås Taugbøl fra innlandet og Hedda Østberg Amundsen fra Asker Skiklubb. I tillegg har Gjøran Tefre fra Team Veidekke Vest friplass som leder av Skandinavisk Cup. Julie Myhre (Byåsen), som leder Skandinavisk Cup for kvinner, velger denne helgen å stå over for å få en god treningsperiode.

Følgende løpere er tatt ut til rennene i Tyskland:

Menn, skiathlon lørdag:

Simen Hegstad Krüger (Lyn), Sjur Røthe (Voss), Martin Johnsrud Sundby (Røa), Hans Christer Holund (Lyn), Johannes Høsflot Klæbo (Byåsen), Emil Iversen (Varden Meråker), Gjøran Tefre (Førde/Team Veidekke Vest).

Sprint søndag:

Klæbo, Erik Valnes (Bardufoss og omegn), Pål Golberg (Gol), Sindre Bjørnestad Skar (Bærums Verk og Hauger), Iversen, Håvard Solås Taugbøl (Lillehammer/Team Veidekke Innlandet).

Kvinner, skiathlon lørdag:

Heidi Weng (BUL), Ingvild Flugstad Østberg (Gjøvik), Astrid Uhrenholdt Jacobsen (Heming), Tiril Udnes Weng (Nes), Lotta Udnes Weng (Nes), Hedda Østberg Amundsen (Asker), Therese Johaug (Nansen).

Sprint søndag:

Maiken Caspersen Falla (Gjerdrum), T.U. Weng, Ane Appelkvist Stenseth (Grong), Jacobsen, Anna Svensen (Tromsø), H. Weng, Johaug.